ننشر الأسعار الجديدة لتيجو 7 بعد زيادتها

كتب: باسل الحلواني
أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، زيادة على أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021، المجمعة محلياً.
ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بـ "شيري"، فإن أسعار السيارة تيجو 7 التي تتوافر بفئتين من التجهيزات شهدت ارتفاعاً بلغ ألف جنيه.
وأصبح سعر الفئة الأولى منشيري تيجو 7 بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها "غبور" 278 ألف جنيه، بدلاً من 277 ألف جنيه.
وارتفع سعر الفئة الثانية من السيارة "الأعلى تجهيزاً" ليصبح 301 ألف جنيه، بدلاً من 300 ألف جنيه.
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