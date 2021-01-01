ارتفاع أسعار تيجو 3 بدايةً من اليوم

كتل: باسل الحلواني أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، زيادة على أسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021، المجمعة محلياً. ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بـ "شيري"، فإن أسعار السيارة تيجو 3 التي تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات شهدت ارتفاعاً بلغ ألف جنيه. فإن أسعار السيارة تيجو 3 التي تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات شهدت ارتفاعاً بلغ ألف جنيه. وأصبح سعر شيري تيجو 3 موديل 2021، بعد الزيادة الجديدة 240900 جنيه، بدلاً من 239900 جنيه. الزيادة الجديدة 240900 جنيه، بدلاً من 239900 جنيه. وتنتمي شيري تيجو 3، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد السيارة على محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

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