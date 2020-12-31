أفضل السيارات الهجينة فئة "Plug-IN" في 2020.. قائمة مميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السيارات الهجينة Plug-in، هي الفئات العاملة بمحركات كهربائية هجينة، لكن ما هي أبرز الماركات التي طرحت من هذا الطراز خلال 2020؟

ضمن حصاد عام 2020، قدم موقع "أوتو كار" البريطاني المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات التي طرحت على مدار العام، التابعة لفئة السيارات الهجينة الـ Plug-in، المعروفة أيضا باسم ترميزي PHEV.

وأوضح الموقع أن فئات السيارات الهجينة Plug-in، هي الفئات العاملة بمحركات كهربائية هجينة، يلزم لإعادة شحنها توصيل السيارة بكابل كهرباء خارجي لإعادة شحن البطاريات.

وجاءت في مقدمة القائمة سيارة بي إم دبليو 330e، الذي توفر بمحرك كهربائي هجين Plug-in، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة إجمالية تصل لـ288 حصانن، والمحرك الكهربائي الداعم لمحركه الرئيسي يتمتع بنطاق سير يصل لـ37 ميلن كحد أقصى لشحن بطارياته.

من بعده ضمن القائمة، جاء طراز آخر من بي إم دبليو من أبرز السيارات PHEV التي طرحت في 2020، هو طراز 545e xDrive، الذي توفر بمحرك كهربائي هجين بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة إجمالية تصل لـ388 حصانا، مع معدل دوران 442 لفة/قدم، ومحركه الكهربائي الداعم لمحركه الرئيسي يتمتع بنطاق سير يصل حتى 34 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن ماركة فولفو، جاء ضمن القائمة طراز V90 Recharge T6، الذي طرح بمحرك هجين ينتج قوة إجمالية تصل لـ335 حصانا، ومحركه الكهربائي الداعم للمحرك الرئيسي يتمتع بنطاق سير يصل حتى 36 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

وضمن قائمة "أوتو كار" جاء من أبرز السيارات الكهربائية PHEV في عام 2020، طراز سكودا Superb Iv، الذي توفر بمحرك هجين، يضم محركا كهربائيا ذا نطاق سير يصل حتى 35 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن ماركة مرسيدس، جاء من بعده ضمن القائمة طراز E300de، الذي توفر بمحرك هجين، يضم محركا كهربائيا يتمتع بنطاق سير حتى 30 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن مرسيدس أيضا، ذكر موقع "أوتو كار" ضمن قائمته طراز C300e، الذي توفر كأحد أبرز السيارات PHEV، التي طرحت خلال العام، وطرح بمحرك كهربائي هجين يتمتع بنطاق سير حتى مسافة 34 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن بعده جاء طاز فولكسفاجن Passat GTE، الذي توفر بمحرك هجين ينتج قوة إجمالية 215 حصانا، بسعة 1.4 لتر، وناقل سرعة dual-clutch مزود بـ6 سرعات.

طراز آخر من ماركة فولفو جاء في ختام قائمة "أوتو كار"، هو طراز S60 Polestar Engineered، الذي اعتبره الموقع من أفضل السيارات الـPHEV التي طرحت خلال العام، وتوفر بمحرك هجين ينطق قوة إجمالية تصل لـ400 حصان، ومحركه الكهربائي تمتع بنطاق سير يصل حتى مسافة 37 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.



