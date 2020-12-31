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أهم الأحداث والأخبار في قطاع السيارات السعودي لعام 2020

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كريم أبو الهوى 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – بعد وصولنا إلى نهاية 2020، جمعنا لكم أهم الأحداث والأخبار في قطاع السيارات السعودي على مدار العام، لذا دون إطالة، دعونا نلقي نظرة عليها معاً فيما يلي:

1- ارتفاع عام بأسعار السيارات بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

2- انطلاق وكالة جيلي الوعلان وطرح سيارات ازكارا وبينراي وكولراي

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3- استحواذات بالجُملة: المجدوعي على وكالة بيجو، البسامي على وكالة جيتور، العيسى على وكالة JAC، التوكيلات العالمية على وكالة هونشي، ساماكو على وكالة بوجاتي

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4- إعلان استضافة فورمولا 1 في جدة

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5- انعقاد رالي داكار لأول مرة في

6- تدشين كيا K5 وسيلتوس وكرنفال

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7- هيونداي السعودية تحدّث سياراتها سنتافي وازيرا والنترا واكسنت وكريتا

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8- طرح لكزس IS فيس ليفت

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9- تدشين الأجيال الجديدة لسيارات شفروليه تاهو وسوبربان وجمس يوكن

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10- الكشف عن نيسان اكستيرا لأول مرة على مستوى العالم بالسعودية

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11- انطلاق مرسيدس اس كلاس الجديدة كلياً

12- تدشين رولزرويس جوست بالشكل الجديد

13- وصول جينيسيس GV80 أول SUV من جينيسيس

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14- تفعيل مخالفة عدم الالتزام بالمسار بقيمة 300 إلى 500 ريال

15- المملكة تواصل العمل على تجهيز البنية التحتية وضبط القوانين استعداداً لانتشار السيارات الكهربائية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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