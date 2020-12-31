أهم الأحداث والأخبار في قطاع السيارات السعودي لعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – بعد وصولنا إلى نهاية 2020، جمعنا لكم أهم الأحداث والأخبار في قطاع السيارات السعودي على مدار العام، لذا دون إطالة، دعونا نلقي نظرة عليها معاً فيما يلي:

1- ارتفاع عام بأسعار السيارات بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%

2- انطلاق وكالة جيلي الوعلان وطرح سيارات ازكارا وبينراي وكولراي

3- استحواذات بالجُملة: المجدوعي على وكالة بيجو، البسامي على وكالة جيتور، العيسى على وكالة JAC، التوكيلات العالمية على وكالة هونشي، ساماكو على وكالة بوجاتي

4- إعلان استضافة فورمولا 1 في جدة

5- انعقاد رالي داكار لأول مرة في السعودية

6- تدشين كيا K5 وسيلتوس وكرنفال

7- هيونداي السعودية تحدّث سياراتها سنتافي وازيرا والنترا واكسنت وكريتا

8- طرح لكزس IS فيس ليفت

9- تدشين الأجيال الجديدة لسيارات شفروليه تاهو وسوبربان وجمس يوكن

10- الكشف عن نيسان اكستيرا لأول مرة على مستوى العالم بالسعودية

11- انطلاق مرسيدس اس كلاس الجديدة كلياً

12- تدشين رولزرويس جوست بالشكل الجديد

13- وصول جينيسيس GV80 أول SUV من جينيسيس

14- تفعيل مخالفة عدم الالتزام بالمسار بقيمة 300 إلى 500 ريال

15- المملكة تواصل العمل على تجهيز البنية التحتية وضبط القوانين استعداداً لانتشار السيارات الكهربائية