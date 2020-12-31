حصاد 2020.. أفضل 10 سيارات "كومباكت كروس أوفر" انطلقت للأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن حصاد العام، نرشح لك قائمة تضم أبرز السيارات التي طرحت خلال 2020، وتتبع فئة "كومباكت كروس أوفر"، من مختلف الماركات.

وفي مقدمة القائمة، التي أعدها موقع "أوتو كار"، طراز فولكسفاجن T-CROSS بنسخته التي طرحت لعام 2020، وتوفر بمحرك توربيني بسعة تتراوح بين 1.0 و1.6 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 94 و 113 حصان.



من بعده جاء ضمن القائمة، طراز فورد PUMA بنسخته التي طرحت لعام 2020، وتوفرت للبيع بمحرك توربيني هجين بسعة 1.0 لتر، ينتج قوة اجمالية تصل لـ152 حصان.

من بعده، جاء طراز سيات Arona ضمن قائمة موقع "أوتو كار"، والذي توفر للبيع بمحرك ينتج قوة 110 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ181 ميل في الساعة.

رابع طراز جاء ضمن القائمة، هو طراز رينو Captur الفرنسي، الذي توفر بنسخته لعام 2020، بمحرك ينتج قوة تصل لـ130 حصان.

ومن ماركة نيسان، ضمت قائمة "أوتو كار"، طراز Juke بنسخته التي طرحت لعام 2020 ضمن أفضل السيارات التابعة لفئة "كومباكت كروس أوفر"، وتوفر هذا الطراز بمحرك بسعة 1.0 لتر، ينتج قوة 115 حصان.

من بعده ضمت القائمة طراز مازدا CX-3، وكان من أبرز السيارات التي طرحت في 2020 التابعة لهذه الفئة، وتوفر هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 148 حصان.

ومن ماركة أودي، ضمت القائمة نسخة عام 2020 التي طرحت من طراز أودي Q2، وتوفر هذا الطراز بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 188 حصان.

من بعده، ضمت قائمة "أوتو كار"، نسخة 2020 التي طرحت من طراز سيتروين C3 Aircross، الذي طرح بمحرك يعمل بالبترول بسعة 5.6 لتر ينتج قوة 110 حصان.

من بعده ضمت القائمة طراز DS 3 Crossback، الذي اعتبره موقع "أوتو كار"، من أبرز السيارات التي طرحت في 2020 ضمن فئة "كومباكت كروس أوفر"، ويعمل بمحرك بسعة 1.2 لتر، ينتج قوة تصل لـ153 حصان.

في ختام القائمة، جاء طراز Dacia Duster، الذي طرحت نسخته لعام 2020، بمحرك بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 115 حصان.



