سباق "المواصفات" بين تويوتا RAV4 الهجين وهوندا CR-V.. من يربح؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المقارنة بين طراز هوندا CR-V و نسخة عام 2021 الجديدة العاملة بمحرك هجين من طراز تويوتا RAV4.

عرف طراز هوندا CR-V كمنافس شرس للعديد من الموديلات المتواجدة بالأسواق حاليا، التابعة لفئات SUV متوسطة الحجم، ومن ضمن الموديلات البارزة المنافسة له، نسخة عام 2021 الجديدة العاملة بمحرك هجين من طراز تويوتا RAV4.

وقام موقع "كار أند درايفر"، بوضع الطرازين في مقارنة، تكشف عن أبرز مواصفاتهم، ويشمل ذلك قوة المحرك والتكلفة الرسمية التي يطرحان بها.

الأسعار

ضمن هذه الخانة قارن الموقع بين تكلفة الطرازين، وبدأ بطراز هوندا CR-V، الذي يطرح منه 8 فئات منه بأسعار مختلفة، الأقل LX، وبتكلفة 26,500 ألف دولار، والأعلى Touring Hybrid بسعر 37 ألف دولار.

في حين يتوفر من الفئة الهجينة من طراز RAV4، 7 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية تطرح باسم LE بتكلفة 29,675 ألف دولار، وأعلى فئة من الطراز تطرح باسم Prime XSE وبتكلفة 42,600 ألف دولار.





المحرك

يتوفر من طراز هوندا خيارين من المحركات، الأول هو محرك تقليدي ينتج قوة 190 حصان، مع عزم دوران 179 لفة/قدم، والثاني مخصص للفئة الهجينة من الطراز بسعة 2.0 لتر وينتج قوة إجمالية 212 حصان.

في حين يعمل طراز تويوتا الهجين RAV4 بمحرك ذو 4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 219 حصان.





التقنيات

وضمن الكماليات، قارن "كار أند درايفر" بين القدرات التقنية للطرازين، وذكر أن طراز هوندا يطرح بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 5.0 بوصة و7.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام ملاحي متطور، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.

وطراز تويوتا RAV4 الهجين، يطرح بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 9.0 بوصة بحد أقصى، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام "واي فاي"، ونظام صوتي مكون من 11 سماعة مكبرة من ماركة JBL.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بين الطرازين بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لهما، وفيما يخص طراز هوندا، يطرح بأنظمة أمن مثل التنبؤ بالصدمات والفرامل الذاتية في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام لضبط السرعة.

أما طراز تويوتا الهجين، فيطرح بنظام للفرامل الذاتية لحالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام لضبط السرعة.