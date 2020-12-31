القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر تنظيف فلتر مكيف سيارتك من الخطوات الأولي للحفاظ على نظافة السيارة والوقاية من أمراض الجهاز التنفسي إليكم طريقة تنطيفه.

حتى تشعر بالراحة أثناء قيادة السيارة يجب التأكد من نظافة مكيف الهواء للحصول على جو سليم خالي من الأتربة، والذي قد يتسبب في الحساسية لدى بعض الأشخاص، ولهذا يمكنك من خلال التقرير التالي تنظيف فلتر مكيف السيارة بخطوات بسيطة.





أهمية فلتر مكيف السيارة:

فلتر تكييف الهواء يساعد على إزالة الملوثات من الهواء المنبعثة من التكييف إلى جميع أرجاء السيارة، حيث أنه حين يمتلئ الفلتر بالأتربة قد يؤدي إلى انسداده، وقد يتوقف عن العمل بشكل كامل ولهذا من المهم التأكد من نظافة الفلتر الخاص بالمكيف.

أعراض انسداد فلتر مكيف السيارة:

ستلاحظ الضعف في تدفق الهواء من المكيف، حيث أن الفلتر المليء بالأتربة يمنع خروج الهواء بالشكل السليم، مما يؤدي على إنخفاض كفاءة استهلاك الوقود بالسيارة. يؤدي فلتر المكيف المسدود إلى انخفاض الطاقة اللازمة للسيارة عند تشغيل المكيف. إذا كنت تعاني من الحساسية فستلاحظ عند تشغيل المكيف إصابتك بنوبات من العطس المتكررة الناتجة عن الغبار المتراكم بالفلتر الخاص بالمكيف.





طريقة تنظيف فلتر مكيف السيارة:

عليك بإزالة الغطاء الخاص بمكيف السيارة وقم بسحب الفلتر برفق. بإمكانك استخدام المكنسة الكهربائية في شفط الغبار على أن يكون خارج السيارة. حتى يتم تنظيف الفلتر بالشكل الصحيح عليك بملء وعاء بالماء الدافئ، وممزوج بنوع من المنظفات السائلة. عليك بغمر الفلتر في الخليط مع تحريكه برفق للتخلص من الغبار والأتربة التي توجد به. عليك بتجنب أدوات قاسية عند تنظيف الفلتر حتى لا يصاب بالتلف. بعد إخراج الفلتر من الخليط قم بغسله بالماء باستخدام خرطوم الرش. يتم وضع الفلتر في مزيج من الماء والخل للتخلص من البكتيريا وقم بشطفه بالماء الفاتر. قم بتجفيف الفلتر جيدا قبل أن تعيد تركيبه مرة أخرى.





لماذا يجب أن تنظف فلتر تكييف سيارتك: