شاهد أعظم متاحف السيارات في العالم.. رحلة نادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تفقد أعظم متاحف السيارات حول العالم بريقها لما تحتفظ به من مجموعة استثنائية من الموديلات رغم أزمة كورونا.

وبالرغم من أنها عانت من نزوح الزوار على مدار عام 2020 بسبب جائحة كورونا، إلا أنها لم تفقد الأمل في عودتهم من جديد خلال 2021.

وقدم موقع "أوتو كار"، قائمة تضم أبرز مجموعة متاحف للسيارات حول العالم تمهيدا لعودة افتتاحها قريبا، وضمت القائمة متحف British Motor Museum بالمملكة المتحدة، ويضم 300 سيارة ما بين الكلاسيكي والحديث.

ضمت القائمة، متحفا آخر بالمملكة المتحدة، هو متحف Beaulieu، الذي تأسس عام 1952 على يد Lord Montagu، وتزايدت عدد مقتنياته على مدار سنوات حتى وصلت لـ250 سيارة.

ومتحف Brooklands البريطاني، كان أيضا ضمن القائمة، وهو من أعرق المتاحف الخاصة بالسيارات حول العالم، إذ تأسس عام 1907، ويضم مجموعة من سيارات السباقات الكلاسيكية التي شاركت في سباقات تعود لعام 1936.

ومن الصين، ضمت القائمة متحف بكين الدولي للسيارات، وكان قد تأسس هذا المتحف في عام 1979، ويضم ما يزيد عن 200 سيارة كلاسيكية وحديثة من مختلف الفئات.

ومن الولايات المتحدة، ضمت القائمة متحف Mullin، ويضم في غالبية مقتنياته، سيارات فرنسية كلاسيكية كان لها حضورا مميزا في الأسواق الأمريكية.

ومتحف ألفا روميو، كان أيضا ضمن القائمة، وهو المتحف المخصص لسيارات ألفا روميو الإيطالية، وفتح أبوابه للمرة الأولى في عام 1976.

ومن المتاحف الأمريكية جاء أيضا ضمن القائمة متحف Blackhawk ومقره ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويضم مجموعة استثنائية من السيارات الكلاسيكية.

ضمت القائمة أيضا متحفا مخصص للسيارات صغيرة الحجم، هو متحف Lane ومقره الولايات المتحدة، والذي تأسس عام 2002، ويضم أكثر من 500 سيارة صغيرة الحجم ونادرة.

ومن هولاندا، اختتم الموقع القائمة بمتحف Louwman، ويضم مجموعة تتكون من 250 سيارة، تشمل أعرق السيارات التي صنعتها الماركة الأوروبية مطلع القرن الماضي.