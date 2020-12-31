سيارة بروتون ساجا 2021.. المواصفات والعيوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إليكم مواصفات وعيوب النسخة الجديدة من سيارة بروتون ساجا 2021 الجديدة العائلية المريحة وأسعارها في مصر .

سيارة بروتون ساجا من أنواع السيارات التي لاقت مكانة كبيرة في عالم السيارات بسبب جودتها وإمكانياتها العالية، وقد تم طرح نسخة جديدة للسيارة لعام 2021، وقبل شراء السيارة عليك بالتعرف على مواصفاتها وعيوبها كما نتعرف على سعر السيارة في مصر.





مواصفات سيارة بروتون ساجا 2021:

تقدم السيارة العديد من المواصفات المميزة والتي تشمل وسائل الأمان وقوة المحرك، والتصميم الداخلي للسيارة مميز، ومن أهم المواصفات:

وسائل الأمان والترفيه:

تحتوي السيارة على وسائل الأمن والسلامة، حيث أنها بها 2 من الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للإنغلاق، كما أنها تشمل توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وتحتوي على أنظمة مساعدة الفرامل BA. يوجد بالسيارة خاصية ABS والتي تساعد على الحفاظ على ثبات السيارة على الطريق، وخاصة الطرق التي يوجد بها أمطار أو تسرب للزيوت. يوجد بها العديد من الكماليات والتجهيزات حيث أنها تحتوي على تكييف الهواء لجميع أرجاء السيارة سواء في الأمام أو الخلف، وزجاج كهربائي، ومرايا كهربائية، وريموت بالشفرة للتحكم في شنطة السيارة. السيارة مزودة بنظام ترفيهي حيث يوجد بها بلوتوث و usb وراديو mp3 وcd كما أنها تحتوي على 4 مكبرات للصوت، وشاشة للبيانات، وشاشة وسائل 7 بوصة ومخرج كهرباء 12 فولت، و إنذار ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية.





مواصفات محرك السيارة:

السيارة تحتوي على محرك 1332 سي سي وتعمل بمحرك 4 سلندر بقوة 94 حصان، كما أن المحرك فيتيس VVT أوتوماتيك، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 155 كيلو متر في الساعة. السيارة تتسارع من الصفر وحتى 100 كم في 14.5 من الثانية، وعزم بروتون ساجا 120 نيوتن/ متر. السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود، حيث أنها تستهلك 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

أبعاد السيارة:

يبلغ طول السيارة 4.2 متر وعرضها 1.6 متر، وارتفاعها 1.5 متر. كما أن سعة الشنطة الخلفية للسيارة بروتون ساجا 2021 تبلع حوالي 413 لتر.





عيوب بروتون ساجا 2021:

أشار موقع إيجي كار إلى بعض العيوب التي توجد في السيارة والتي تشمل: قطع الغيار للسيارة غير متوفرة، حيث أن السيارة غير منتشرة. تسارع السيارة يعد بطيء مقارنة بأنواع السيارات المنافسة لها. يوجد صعوبة في إعادة بيع السيارة. مقارنة بالسيارات الأخري فإن بروتون ساجا لا تقدم المساحات الأوسع الداخلية أو للشنطة الخلفية.

سعر بروتون ساجا 2021 في مصر

يبلغ سعر الفئة الأولى M-STANDARD حوالي 166.9 ألف جنيه، وسعر الفئة الثانية A/T-Standard حوالي 188.9 ألف جنيه، كما بلغ سعر الفئة الثالثة A/T Premium حوالي 202.9 ألف جنية مصري.