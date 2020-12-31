فورد تستعين بـ"ورش خارجية" لتسريع صناعة شاحنات F-150

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاني شركة فورد الأمريكية من تأخر في طرح عدد كبير من شاحناتها المرتقبة F-150 بنسختها الأحدث لعام 2021.
ووفقا لموقع "موتور وان" فإن الشركة الأمريكية، تستعين بورش تصنيع خارج مصانعها، لتسرع من وتيرة تصنيع الشاحنات أملا في طرحها للمعارض للبيع في أقرب وقت ممكن.
وقال الموقع إن فورد، تعمل على تصنيع أجزاء هامة من الشاحنات خارج مصانعها لتحقيق هذا الهدف.
ومن ضمن تلك الأجزاء أحزمة الأمان، وبعض قطع المنظومة التقنية للشاحنات.
وذكر تقرير صادر عن موقع Detroit Free Press أن فورد في عجلة من أمرها لطرح الشاحنات للبيع، إذ بدأت في تجميع أجزائها قبل خضوع كافة هذه الأجزاء للاختبارات النهائية التي تؤكد على جودتها قبل الطرح.
وتطبق فورد سياسة التصنيع خارج مصانعها حاليا بمناطق قريبة من مصنعها Flat Rock بمدينة ديترويت، ومصنعها بمدينة كانساس.
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