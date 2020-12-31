فيديو تشويقي.. نسخة خارقة من "السيارة الوديعة" هيونداي كونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة هيونداي الكورية للسيارات عن طرح نسخة جديدة من طراز Kona N، بمقطع تشويقي.

والسيارة تأتي ضمن فئات الكروس أوفر صغيرة الحجم، وقد جرى الإعلان عنها عبر صفحة الشركة الكورية الجنوبية على موقع أنستقرام.

ونقل موقع "سي نت" المقطع الترويجي للطراز، الذي ظهرت منه لمحات عن الموديل، استوحت في زينتها من فترة أعياد الكريسماس.

وفئات N هي سيارات عالية الأداء تابعة لهيونداي، غير أن المقطع التشويقي لم يكشف أي تفاصيل تتعلق بهذه النسخة.

ووفقا لـ "سي نت"، فإن هذه النسخة الجديدة من كونا N، ستتوفر بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 275 حصانا، مع ناقل سرعة dual-clutch أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.



