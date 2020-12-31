تويوتا تطرح جيلا جديدا من السيارة ميراي.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا تصميم سيارتها التي تعمل بخلايا الوقود "ميراي" لزيادة مداها وتحسين كفاءتها وسعرها.

وتعتزم الشركة اليابانية طرح السيارة الصالون الجديدة في أسواق أوروبا خلال الربيع المقبل بعد طرحها في اليابان والولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.



وبحسب موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات فإن مدى النسخة الجديدة من السيارة ميراي يزيد عن مدى النسخة السابقة بنسبة 30% تقريبا ليصل إلى 850 كيلومترا بفضل زيادة سعة خزان الهيدروجين بنسبة 20% وتحسين أداء خلايا الوقود بشكل عام بنسبة 10%.

يذكر أن سيارات خلايا الوقود تعمل بمحركات كهربائية، تحصل على الكهرباء من خلال خلايا الوقود التي تقوم بدمج الهيدروجين والأوكسجين لتوليد الكهرباء ويكون العادم عبارة عن بخار ماء.

في الوقت نفسه زاد إجمالي ناتج المحرك الكهربائي للسيارة إلى 134 كيلووات مقابل 113 كيلووات في النسخة السابقة. كما تحسن أداء قيادة السيارة من خلال استخدام نظام الجر الخلفي الجديد الذي يعطيها طابعا رياضيا بصورة أكبر.

وتم خفض تكلفة إنتاج مجموعة خلايا الوقود بنسبة 70% بحسب ريوتارو شيميزو نائب كبير مهندسي الشركة خلال اختبار قيادة نظمته شركة تويوتا للسيارة الجديدة في طوكيو. وتم خفض التكلفة من خلال تقليل عدد الخلايا وكميات المعادن النفيسة المستخدمة في صناعتها.

كما تراجعت تكلفة إنتاج السيارة من خلال زيادة العدد الإجمالي الذي تعتزم توتويا تصنيعه، حيث تعتزم إنتاج 30 ألف سيارة سنويا من الجيل الثاني، مقابل إنتاج 3000 سيارة فقط منذ عام.

وتباع السيارة ميراي في اليابان بسعر يبدأ من 7.1 مليون ين (68.2 ألف دولار) بما في ذلك ضريبة المبيعات.

ويصل السعر إلى 8.05 مليون ين (77.3 ألف دولار) حسب تجهيزات السيارة. ويمكن أن يقل السعر الفعلي الذي يدفعه المستهلك عن السعر الرسمي بمقدار 1.4 مليون ين بسبب الدعم الحكومي للسيارات صديقة البيئة.