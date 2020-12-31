كيا K5 وسورينتو تحصدان جوائز “جود ديزاين” لعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت كيا موتورز على جائزتي تصاميم ضمن مسابقة “جود ديزاين” السنوية، حيث فاز الجيل الثالث الجديد من كيا K5 سيدان والجيل الرابع من كيا سورينتو الرياضية بجوائز في فئة النقل.

وتعد هذه الجائزة هي الأحدث في سلسلة جوائز التصميم لكيا في السنوات الأخيرة، حيث حصلت الأجيال السابقة من كل من سورينتو و K5 أيضًا على جوائز “جود ديزاين” في عام 2015، كما حصلت تيلوريد وسول على نفس الجائزة في سنوات سابقة.

هذا وتعد كيا K5 الجديدة واحدة من أقوى سيارات السيدان متوسطة الحجم حتى الآن، حيث يتميز تصميمها الخارجي بشبكة كيا المميزة “وجه النمر” وأضواء القيادة النهارية على شكل “ضربات القلب”، في حين ينقل تصميمها الداخلي مظهرًا مستقبليًا وعالي التقنية، مدعومًا بمجموعة العدادات الرقمية مقاس 12 بوصة.

كما تعيد كيا سورينتو الجديدة كليًا تعريف التصميم الناجح للأجيال السابقة من سيارات الدفع الرباعي، مع دمج عناصر تصميم جديدة أنيقة ومتطورة، مع خطوط أكثر حدة وتفاصيل عالية التقنية، هذا بجانب الشبك الأمامي ذو شكل “أنف النمر” ، والملتف حول المصابيح الأمامية المدمجة على كل جانب مما يمنح الطراز الجديد حضوراً قوياً وأنيقاً.