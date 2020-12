تعرف على سعر جينيسيس GV80 2021 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت صانعة السيارات الكورية الجنوبية جينيسيس سيارتها GV80 2021 الاس يو في الأولى لها في المملكة العربية السعودية، عند الوكلاء المجدوعي والوعلان والناغي، واليوم سنتعرف على مواصفاتها واسعارها بالمملكة.

التصميم

تتميز السيارة بتصميم أنيق مع شبك أمامي مثلث الشكل ومصابيح رباعية كبيرة، جوانب حادة رياضية مع عجلات ضخمة 22 إنش ومصابيح خلفية منفصلة وجناح كبير مدمج بالسقف.

وفي الداخل، تضم المقصورة مقود جلد ثنائي الشكل و‫مقاعد‬ ‫مبطنة‬ ‫من‬ ‫جلد‬ Nappa مع تحكم بتعديلها، وزخرفة خشبية أصلية، عدادات رقمية بجانب شاشة 14.5 إنش تدعم التعرف على خط اليد لكتابة أسماء الوجهات بنظام الملاحة، مع وجود نظام عزل صوتي فعّال يعمل عبر الموجات الصوتية، و18 مكبر صوت من لكزيكون.

التقنيات وأنظمة السلامة

تحتوي السيارة على العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، والتي تشتمل على مثبت سرعة متكيف، وتفادي الاصطدامات الأمامية والخلفية تلقائياً، ومراقبة انتباه السائق، ومساعد الركن، وتعليق هوائي الكتروني متصل بكاميرا للتعرف على التضاريس، بالإضافة إلى قرص ناقل الحركة القابل للدوران، وفتحات تهوية بتصميم مبسط، مع نظام إضاءة أمامي ذكي، و‫نظام‬ ‫الوسائد‬ ‫هوائية‬ – 10 ‫وسائد‬، ونظام تنقية الهواء

المحرك والسعر

تتوفر جينيسيس GV80 2020 بمحرك تيربو 3.5 لتر 6 أسطوانات بقوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر ونظام دفع كلي، مع أربعة وضعيات للقيادة، في حين تتوفر عند الوكلاء بسعر 361 ألف ريال سعودي.

