تجربة قيادة جينيسيس GV80 2021 الجديدة “أهم المعلومات والسعر”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت جينيسيس GV80 2021 الاس يو في الجديدة الأولى من نوعها من الصانع الكوري إلى المملكة العربية السعودية عند الوكلاء المجدوعي والوعلان والناغي، وها نحن نلقي نظرة عليها في تجربة قيادة مع طلال العاصمي.

تتميز السيارة بتصميمها الفاخر المُميز للعلامة التجارية مع شبك أمامي أنيق، ومنافذ هواء تعزز من ديناميكيتها الهوائية، مع خطوط تضفي طابعاً رياضياً، مع رفارف أمامية وخلفية بارزة لتُعطيها مظهر عضلي، والجنوط تأتي مقاس 22 بوصة، ويُمكن فتح الباب الخلفي كهربائياً بواسطة زر.

في الداخل، تتمتع السيارة بمقصورة رحبة ومواد عالية الفخامة، مع نظام ترفيهي سهل الاستخدام، مع شاشة صغيرة لمسية للتحكم في المقاعد الأمامية والتي يُمكن تحريكها بعدة وضعيات، وشاشة لمسية كبيرة يُمكن الكتابة عليها وتتعرف على خط يدك، وقير على شكل بكرة، وتأتي بمثبت سرعة متكيف، وقيادة شبه ذاتية، والأوامر الذاتية، ونظام صوتي لكزيكون بـ 18 سماعة، وغيرها الكثير من المميزات

وللرُكاب في الخلف، تأتي السيارة بمقاعد خلفية فارهة مع فتحات مكيف ومقاعد مدفأة ومهواة، وستائر كهربائية، وحاملات أكواب، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، مع إضاءات داخلية LED.

ومن حيث القوة، فتستمد جينيسيس GV80 2021 قوتها من محرك بستة أسطوانات سعة 3.5 لتر تيربو، يولد قوة 375 حصان وعزم 530 نيوتن متر، مع دفع كُلي، مع أربعة وضعيات للقيادة، “المخصصة، وسبورت، وكومفورت وإيكو”.

يذكر بأن جينيسيس GV80 تتوفر حالياً بفئة واحدة سعرها 361 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة 15%.

