تعرف على أفضل ألعاب فيديو لسباق السيارات في عام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – شهد عام 2020 إطلاق عدد كبير من ألعاب فيديو السيارات التي شهدت إقبالًا كبيراً هذا العـام بالتحديد، وذلك لظروف جائحة فيروس كورونا والعزل المنزلي ما اضطر البعض إلى اللجوء إلى هذه الألعاب لكسر الروتين، وإليك قائمة بأفضل ألعاب السيارات في 2020.

لعبة DiRT Rally 2.0

لعبة فيديو لسباقات السيارات، وهي مختصة أكثر بسباقات الرالي في الطرق الوعرة والترابية والطرق الموحلة، وتتوفر هذه اللعبة للبيع بتكلفة 24.40 دولار عبر موقع amazon.com.

لعبة Assetto Corsa Competizione

تأتي ضمن قائمة أفضل ألعاب السيارات في 2020، وهي لعبة مخصصة لسباقات السيارات من فئة GT، وتتوفر للبيع بتكلفة 34.99 دولار عبر موقع store.steampowered.com.

لعبة Mario Kart 8 Deluxe

هي لعبة مستوحاة من لعبة سوبر ماريو الشهيرة وتوفرت هذه اللعبة بتكلفة 58.98 دولار عبر موقع amazon.com.

لعبة Wreckfest

جاء لعبة Wreckfest ضمن قائمة أفضل ألعاب السيارات في عام 2020، وتتوفر للبيع بتكلفة 29,99 دولار عبر موقع steampowered.com.

لعبة Need for Speed Heat

جاءت ضمن قائمة أفضل ألعاب سيارات في عام 2020، وتضم اللعبة مجموعة مميزة من منافسات سباقات السيارات ومطاردات الشرطة بتكلفة 69.99 دولار عبر موقع steampowered.com.

لعبة Gran Turismo Sport

تأتي لعبة Gran Turismo Sport أيضًا ضمن قائمة أفضل ألعاب السيارات في عام 2020، وهذه اللعبة مخصصة لسباقات الرالي وتتوفر عبر موقع ألعاب بلاي ستيشن.

لعبة Forza Motorsport 7

جاءت ضمن أبرز ألعاب الفيديو الخاصة بسباقات السيارات التي تضم 700 سيارة مختلفة، وتتوفر للبيع بتكلفة 43.34 دولار عبر موقع أمازون.

لعبة iRacing

تضم لعبة iRacing المخصصة لسباقات الرالي والمتواجدة ضمن أفضل ألعاب السيارات في 2020، مجموعة كبيرة من السيارات المخصصة لهذه السباقات وتوفرت بتكلفة 9.99 عبر موقع steampowered.com.