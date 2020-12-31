المتسابق سعيد الموري يعلن عن مشاركته في رالي داكار السعودية 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المتسابق سعيد الموري عن مشاركته في سباق رالي داكار السعودية 2021، كما أضاف أنه جدد تعاقده مع هانكوك السعودية للسنة العاشرة على التوالي كراعي رسمي، بالإضافة إلى شريك جديد وهو معهد إعداد القادة، والذي بتواجدهم معه سيكون هُناك أخبار جيدة للسائقين الشباب في الموسم القادم، مع شكره لـ سي بي اكس على دعمهم.

ويذكر أن سباق رالي داكار في السعودية سينعقد بين ين 3 و15 يناير المقبل، و سيمر عبر 10 مدن سعودية، كما يأتي في 12 مرحلة، كما يلي: