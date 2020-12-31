6 أشياء عليك مراعاتها أثناء اختيار شركة لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – هل تبحثون عن شركة جيدة لتأجير السيارات؟ فمع وجود عدد لا يحصى منها في السوق، فإن اختيار شركة موثوق بها يمكن أن يكون أمراً محيراً، فبزيارة سريعة لمواقعهم على الويب، ستلاحظون أن جميعهم يقدمون الخدمات نفسها تقريبياً، والسؤال الآن، كيف يمكن تحديد الشركة الأفضل؟ سنستعرض معكم اليوم بعض المعايير التي يمكنكم من خلالها اتخاذ هذا القرار.

1- سمعة الشركة بالسوق: أول شيء يجب مراعاته هو اختيار شركة لديها سمعة جيدة في السوق، لذا يجب قراءة المراجعات وشهادة العملاء السابقين، فمواقف غير احترافية مثل تأخر السائق لاصطحابك قد تساعدك على معرفة مستويات خدماتهم، ويمكنكم الوصول بسهولة إلى تجارب العملاء سواءً جيدة أم سيئة على الإنترنت من خلال قراءة تعليقاتهم وملاحظاتهم.

2- أنواع السيارات: يجب معرفة أنواع المركبات التي تمتلكها الشركة في أسطولها، كما عليك أن تقرر نوع السيارة التي ترغب في استئجارها، فالذهاب مع العائلة سيستدعي استئجار سيارة SUV كبيرة، والعكس إذا كنت بمفردك، فيجب معرفة ما إذا كانت السيارة التي ستستأجرها ستلبي جميع احتياجاتك.

3- الموقع: تحقق من الأماكن التي تقدم الشركة خدماتها بها، فأحياناً تقوم بتقديم خدماتها في أماكن معينة فقط، ويمكنكم سؤال مزود الخدمة عن ذلك، وإذا كنت تريد تأجير سيارة في رحلة ذهاب فقط، فتأكد من سؤال الشركة عما إذا كانت ستتقاضى رسوماً مقابل رحلة العودة أم لا، فعادة ما تتقاضى الشركات رسوماً عن المسافة الإجمالية، أي من وإلى الموقع.

4- عمر السيارات: هناك شركات تقوم بالاحتفاظ بسيارات قديمة في أسطولها، وإذا كنت تبحث عن تأجير سيارات رخيصة، فيمكنك الذهاب لهذه الشركات، لكن تأكد أن مستوى الراحة سيكون أقل، وأن هذه السيارات معرضة لمشاكل أكثر، لذا ينصح دائماً باختيار الشركة التي لديها سيارات بأعمار تقل عن 2-3 سنة فقط، فعلى الرغم من ارتفاع التكلفة قليلاً، إلا أن ذلك سيضمن عدم إفساد الرحلة بأكملها.

5- التسهيلات الإضافية: ابحث عن شركة تقدم تسهيلات مثل تغطية التأمين للمسافرين ومقاعد الأطفال وغيرها، حتى أن بعضهم يقدمون تسهيلات للمساعدة على الطرق في حالة حدوث أي عطل في السيارة، فننصحك باختيار الشركة التي تقدم خدمات وتسهيلات أكثر.

6-الرسوم: وأخيراً، تحقق من السعر الذي تقدمه الشركة، حيث يمكنك مقارنة الأسعار باستكشاف بعض المواقع والاستفسار عن وجود أي رسوم خفية، وانظر ما إذا كانت الشركة تزود السيارة بخزان وقود كامل أم لا، واقرأ سياسات الشركة بعناية، فبعض الشركات توفر خزان وقود ممتلئ أو نصف ممتلئ وتتوقع إرجاع نفس الكمية في النهاية، وإذا لم يعد العميل بنفس الكمية، فسوف يتقاضون رسوماً إضافية.

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