تويوتا RAV4 وفولكسفاجن تيجوان.. سباق ياباني ألماني على صدارة الـSUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 منافسة شرسة بين مجموعة كبيرة من سيارات فئة الـ SUV، وعلى رأسها طرازا تويوتا RAV4 الياباني وفولكسفاجن تيجوان الألماني.

وقام موقع "كار آند درايفر"، بوضع الطرازين في مقارنة مميزة، تبرز مواصفاتهما، من قوة المحرك وأبرز الكماليات والتكلفة الرسمية.

الأسعار



تتوفر نسخة 2021 من طراز RAV4 للبيع بالأسواق عبر 6 فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية باسم LE وبتكلفة 27 ألف دولار، وأعلى فئة باسم TRD Off-Road وبسعر 37 ألف دولار.

وفيما يخص طراز تيجوان 2021، فيطرح منه للبيع 5 فئات بتكلفة مختلفة، الافتتاحية باسم S وتتوفر بتكلفة 26 ألفا و440 دولارا، وأعلى فئة من الطراز تطرح باسم SEL Premium R-Line بسعر 40 ألفا و290 دولارا.





المحرك

ويطرح طراز تويوتا RAV4 بمحرك موحد لكافة فئاته، وهو محرك بسعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات ينتج قوة 203 أحصنة، مع عزم دوران 184 لفة/قدم.

أما طراز فولكسفاجن "تيجوان" 2021، فتعمل كافة فئاته أيضا بمحرك موحد، هو محرك توربيني رباعي الأسطوانات ينتج قوة 184 حصانا، بسعة 2.0 لتر، ومعدل دوران 221 لفة/قدم.





التقنيات

ضمن الكماليات، قارن "كار آند درايفر" بين القدرات التقنية للطرازين، وذكر أن طراز تويوتا يطرح بمنظومة تقنية مميزة تشمل شاشة عرض بقياس يتراوح بين 7 و 8 بوصات، تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام صوتي من طراز JBL مكون مما يتراوح بين 6 و11 سماعة مكبر.

وتحظى الفئات المتقدمة من طراز RAV4 بخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، و5 وصلات USB لشحن الهواتف.

في حين يتوفر طراز فولكسفاجن "تيجوان" 2021، بمنظومة تقنية تشمل خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، و شاشة معلومات بقياس 6.5 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتشمل أيضا نظاما صوتيا مكونا من 9 سماعات مكبرة بقوة 480 وات.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطرازين، وتشمل، فيما يخص طراز تويوتا، نظام الفرامل ذاتية التفعيل ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.

أما طراز فولكسفاجن تيجوان، فيطرح بأنظمة أمن وحماية، أبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، وكاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام لضبط السرعة.