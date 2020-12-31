سيارات تطرح لآخر مرة في 2021.. عام الوداع لـ8 طرازات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد صناعة السيارات خلال عام 2021 تقاعد مجموعة كبيرة من السيارات التي ستطرح لآخر مرة.

وحسب موقع "سي نت"، تضم تلك السيارات مجموعة من موديلات مختلف الشركات الكبرى.

وضمن القائمة، ذكر الموقع طراز أكيورا RLX، الذي يتوقف تصنيعه بحلول 2021، وهو من السيارات السيدان المتميزة التي قدمتها الماركة اليابانية.

ومن ألفا روميو ضمت القائمة طراز 4C Spider الذي يتوقف طرحه أيضا في 2021، وطراز بي إم دبليو i8 الكهربائي.

ومن كاديلاك طرازي CT6 Platinum، وCT6-V.

وضمن القائمة أيضا طراز شيفروليه كمارو ZL1 وشيفروليه Impala، وأيضا طراز شيفروليه Sonic.