بي.إم.دبليو تكشف عن أسرع وأقوي طرازاتها "الصالون" في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو النقاب عن مواصفات النسخة الجديدة من سيارتها إم5 إس.سي للعام المقبل.

وقالت الشركة الألمانية، إن السيارة تعمل بمحرك تربو مزدوج بـ 8 صمامات، فيما تصل قوة المحرك إلى 626 حصانا وعزمه 553 رطلا لكل قدم مكعب.



وأشار موقع كار آند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن السيارة الجديدة أقوى من النسخة الحالية التي تصل قوة محركها إلى 617 حصانا فقط، كما أنها أخف وزنا بمقدار 154 رطلا عن النسخة الحالية.

وبحسب بي.إم.دبليو فإنها أضافت فئة سي.إس (كومبتيشن سبورت) الأقوى والأخف وزنا إلى الطراز إم 5، وأنها تعتزم إضافة نفس الفئة إلى طرز إم 2 وإم3 وإم 4.

ولم تكشف بي.إم.دبليو عن التفاصيل الكاملة للسيارة الجديدة حتى الآن حيث من المنتظر كشف المزيد من المعلومات خلال الشهر المقبل.

ورغم ذلك يشير موقع كار أند درايفر إلى أن السيارة ستحتوي على زخرفة برونزية على الشبك والعجلات والشارات بالإضافة إلى المصابيح الأمامية الصفراء المستوحاة من السيارات الرياضية.

كما تم استخدام ألياف الكربون في صناعة هيكل المقاعد كما هو الحال في السيارات إم 3 وإم 4 الجديدة.

وستتضمن المواصفات الأساسية في الفئة سي.إس من السيارة إم5 اسطوانات المكابح المصنوعة من الكربون والسيراميك مع مشابك حمراء وعجلات برونزية اللون حولها إطارات من إنتاج شركة بريللي.

ووصلت سرعةالسيارة إم5 سي.إس خلال الاختبارات إلى 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية ويمكن أن تصل إلى 130 ميلا في الساعة خلال 10.9 ثانية لتصبح واحدة من أعلى السيارات الصالون من حيث معدل التسارع.