سكودا تطلق نسخة خاصة من الأيقونة أوكتافيا.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة سكودا الموديل الخاص Clever من أيقونتها أوكتافيا Octavia، والذي يتمتع بتجهيزات إضافية ويتوفر بسعر يبدأ من 25 ألفا و821 يورو.

وأوضحت الشركة التشيكية لتصنيع السيارات، اليوم الخميس، أن الموديل الخاص يتميز عن الموديل التقليدي من خلال الجنوط الكبيرة المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة في تصميم Pulsar Aero.

وتأتي المصابيح الخلفية بالموديل الخاص، في تصميم كريستالي جذاب ومصابيح الضباب، ومستشعرات الصف في الأمام والخلف، فضلا عن كاميرا الرجوع للخلف ووظيفة تدفئة المقاعد في الخلف والمقاعد المريحة في الأمام.

وتنعم المقصورة الداخلية بالموديل الخاص من السيارة Clever بنظام مكيف ثلاثي المناطق ووظيفة تدفئة المقود وتجهيزة والتحدث الحر بتقنية البلوتوث، مع نظام صوتي فائق وشاشة لمسية قياس 10 بوصة.

وتتمتع السيارة بحزمة من الأنظمة المساعدة، منها مساعد الحفاظ على حارة السير ومساعد الرادار الأمامي، بما في ذلك وظيفة الكبح الاضطراري مع التعرف على المارة وراكبي الدراجات.

وتتوفر للسيارة باقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 110 أحصنة و150 حصانا، كما يشتمل برنامج الدفع على نسخ الدفع الهجين المعتدل ونسخة الغاز الطبيعي.