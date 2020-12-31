تعرف على الخدمات الجديدة للسيارات بتطبيق “توكلنا”

الخليج ٣٦٥ نت – أضـاف أخر تحديث لتطبيق “توكلنا” مجموعة من الخدمات الجديدة الخاصة بالسيارات داخل مدن المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل خدمات السيارات على المواطنين والمقيمين.
ومن بين الخدمات التي تمت إضافتها في آخـر تحديث حصل عليه التطبيق، خدمة رخصة القيادة وخدمة استمارة تسجيل السيارات، بجانب إتاحة خدمة تأمين السيارات والمخالفات العـامة في وقتٍ سابق.
وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق “توكلنا” هو التطبيق الرسمي الذي تم إعتماده من قِبَل وزارة الصحة السعودية في بداية انتشار فيروس كورونا بالبلاد؛ وذلك للمساهمة في الحد من إنتشار الفيروس، وتم تطويره بعد ذلك من قبل المركز الوطني للمعلومات ليُقّدم المزيد من الخدمات.
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