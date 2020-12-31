خطوات تفويض السيارة إلكترونيًا “من مقيم لمقيم آخر”

الخليج ٣٦٥ نت – أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية عمل تفويض للسيارة إلكترونيًا “من مقيم إلى مقيم آخر”، عن طريق استخدام خدمات البوابة الرئيسية لمنصة أبشر الإلكترونية. أولًا شروط تفويض السيارة إلكترونيًا هناك عدّة شروط للقيام بعملية تفويض سيارة في السعودية، وهم كالآتي: لا يتم التفويض بشكل نهائي إلا عندما يقوم المفوّض له بالدخول إلى حسابه على منصة أبشر ليجد التفويض الخاص بالمفوِّض مرسل إليه، ومن ثم يقوم بقبول هذا التوفيض. لابد أن لا تتجاوز مدة التفويض 6 اشهر. أن يكون المفوض والمفوض له كلًا منهما يمتلك حسابًا على موقع ابشر. إذا كان على المركبة أي مخالفات لابد من القيام بتسديدها قبل طلب التفويض. لا بد أن تكون استمارة السيارة سارية. أن تكون نوعية المركبة متناسبة مع رخصة القيادة لتجنب التعرض للمخالفة والغرامة. خطوات تفويض سيارة من مقيم لمقيم إذا كنت مُقيم بالسعودية وتريد القيام بعمل تفويض سيارة لمُقيم آخـر، اتبع الخطوات: الدخول إلى حسابك بأبشر. اضغط على (التفويض). ثم (تفويض المركبات). بعدها ستظهر أمامك صفحة بها تفاصيل الشروط عند أضافه مستخدم فعلي داخل المملكة فقط، اقرأ الشروط جيدا ثم أضغط على (استمرار). ستنتقل لصفحة بها كافة المركبات التي تملكها، قم باختيار المركبة اضغط على (أضافه). قم بإدخال رقم الإقامة أو السجل المدني للمفوض ثم اضغط على (إرسال). سيظهر لك اسم المفوض ورقم جواله في الخطوة التالية، قم بإدخال تاريخ بدء وانتهاء التفويض ثم (إرسال). ستظهر لك رسالة: لقد تم أضافه طلب تفويض القيادة بنجاح. بانتظار موافقة المفوض ليتم التفعيل.

ثم يجب أن يقوم الشخص الآخر بإدحال الطلب بحسابه بأبشر وأن يقوم بقبول طلب التفويض عبر: الخدمات الإلكترونية ثم المرور ثم طلبات تفويض قيادة، سيقوم بالموافقة على الطلب. ستظهر له بيانات تفويض بالقيادة بها كافة البيانات الخاصة بالسيارة والمالك.. وأخيراً قم بالضغط على (طباعة) واطبع التفويض، وخذ التفويض الورقي معك حتى لا تعرض نفسك لمخالفة القيادة بدون تفويض.

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