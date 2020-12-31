بقيادة "رينج روفر إيفوك".. هذه أفضل سيارات SUV "صغيرة" طرحت في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2020 طرح مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV، وتحديدا التابعة لفئة SUV صغيرة الحجم، من مختلف الماركات البارزة.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز 10 سيارات طرحت ضمن فئة SUV صغيرة الحجم منذ بداية 2020.

وفي مقدمة القائمة جاء طراز لاند روفر Range Rover Evoque، بنسخته التي طرحت لعام 2020، والتي تمثل الجيل الثاني من هذا الطراز المتميز، وطرح هذا الطراز بمحرك توربيني، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 237 و286 حصان، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.



من بعده جاء ضمن القائمة طراز فولفو XC40 الذي اعتبره الموقع من أبرز السيارات SUV صغيرة الحجم التي طرحت خلال العام، وطرحت فولفو هذا الطراز المتميز بخيارين من المحركات، الخيار الأول محرك ينتج قوة 187 حصان، والثاني ينتج قوة 248 حصان، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.1 ثانية.

من بعده ضمت قائمة الموقع طراز CX-5 من ماركة مازدا اليابانية، الذي ضمه الموقع لقائمة أبرز السيارات الـSUV صغيرة الحجم التي طرحت خلال العام، وتوفر هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 187 حصان، مع عزم دوران 186 لفة/قد، وتوفرت منه فئات بمحرك أقوى ينتج حتى 250 حصان مع عزم دوران 320 لفة/قدم.

ومن ماركة فورد، جاء ضمن القائمة، طراز kuga، بنسخته لعام 2020، ضمن أبرز سيارات suv صغيرة الحجم، والذي طرح بمحرك هجين plug-in ينتج قوة إجمالية 222 حصان.

من بعده، جاء ضمن القائمة طراز فولكسفاجن Tiguan، الذي طرحت نسهته لعام 2020، بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ذو 4 أسطوانات، وينتج قوة 184 حصان مع عزم دوران 221 لفة/قدم.

ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت قائمة موقع "أوتو كار" لأفضل السيارات SUV المطروحة لعام 2020، طراز X1، الذي توفر بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 228 حصان، مع عزم دوران 258 لفة/قدم.

من بعده، جاء من ماركة مرسيدس بنز، طراز GLB موديل 2020، ضمن أبرز السيارات SUV التي توفرت خلال عام 2020، الذي طرح بمحرك توربيني ذو 4 أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 221 حصان، مع عزم دوران 258 لفة/قدم.

ومن ماركة أودي، جاء ضمن القائمة طراز Q3، الذي طرح بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ذو 4 أسطوانات، ينتج قوة 228 حصان، وذو عزم دوران 258 لفة/قدم.

من بعده جاء في ختام القائمة طراز جاجوار E-Pace، الذي طرح من ضمن أبرز السيارات SUV صغير الحجم في 2020، ويعمل بمحرك ينتج قوة 246 حصان مع عزم دوران 269 لفة/قدم.



