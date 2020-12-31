"أبوالمجد": مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني قرار حكيم

كتب: باسل الحلواني

أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزارة الداخلية، الخاص بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لكافة أنواع المركبات، حتى 30 مارس القادم، قرار حكيم في ظل وجاء في توقيت مناسب، خاصةً مع تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

وقال "أبوالمجد"، إن الحفاظ على

أمن المواطنين وسلامتهم يعد جوهر رسالة وزارة الداخلية، لذلك جاء الإعلان عن مد المهلة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء، وتجنباً لحدوث ازدحام أو تكدس للمواطنين داخل إدارات المرور.

وصرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن الملصق الإلكتروني هو أحد أهم خطوات تطبيق منظومة المرور الإلكترونية

الكاملة، التي تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق والحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء اليوم، عن مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني التي كان من المقرر لها أن تنتهي غداً الخميس الموافق 31 ديسمبر، ليصبح الموعد الجديد لانتهائها يوم 30 مارس القادم.

وناشدت الوزارة في بيان لها المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.