13 سيارة غزت بها هيونداي أسواق السيارات في 2020.. إليك أبرز سماتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت ماركة السيارات الكورية الجنوبية، هيونداي لأسواق السيارات على مدار عام 2020، مجموعة متميزة من الموديلات، وصل عددها لـ13 موديلا.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، حصادا لكافة الموديلات التي طرحتها هيونداي للبيع بالأسواق منذ بداية 2020، مع كشفه عن أبرز مواصفات هذه الموديلات، وكانت كما يلي:



هيونداي 2020 Venue

التكلفة الافتتاحية: 18,525 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 122 حصانا

عزم الدوران: 113 لفة/قدم

هيونداي 2020 Veloster

التكلفة الافتتاحية: 19,795 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 201 حصانا

عزم الدوران: 195 لفة/قدم

هيونداي 2020 Tucson

التكلفة الافتتاحية: 24,690 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

قوة المحرك: 181 حصانا

عزم الدوران: 175 لفة/قدم

هيونداي 2020 Sonata

التكلفة الافتتاحية: 24,595 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 7

قوة المحرك: 290 حصانا

عزم الدوران: 311 لفة/قدم

هيونداي 2020 Santa Fe

التكلفة الافتتاحية: 27,450 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 185 حصانا

عزم الدوران: 178 لفة/قدم

هيونداي 2020 Palisade

التكلفة الافتتاحية: 33,115 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 291 حصانا

عزم الدوران: 262 لفة/قدم

هيونداي 2020 Nexo

التكلفة الافتتاحية: 59,910 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 2

قوة المحرك: 161 حصانا

عزم الدوران: 291 لفة/قدم

هيونداي 2020 Kona

التكلفة الافتتاحية: 21,440 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 148 حصانا

عزم الدوران: 146 لفة/قدم

هيونداي 2020 Ioniq Electric

التكلفة الافتتاحية: 34,040 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 2

قوة المحرك: 134 حصانا

نطاق السير: 170 ميل

هيونداي 2020 Ioniq

التكلفة الافتتاحية: 24,195 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

قوة المحرك: 139 حصانا

عزم الدوران: 125 لفة/قدم

هيونداي 2020 Elantra GT

التكلفة الافتتاحية: 21,625 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 2

قوة المحرك: 201 حصانا

عزم الدوران: 195 لفة/قدم

هيونداي 2020 Elantra

التكلفة الافتتاحية: 20,295 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

قوة المحرك: 147 حصانا

عزم الدوران: 132 لفة/قدم

هيونداي 2020 Accent

التكلفة الافتتاحية: 16,270 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 120 حصانا

عزم الدوران: 113 لفة/قدم



