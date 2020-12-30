13 سيارة غزت بها هيونداي أسواق السيارات في 2020.. إليك أبرز سماتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت ماركة السيارات الكورية الجنوبية، هيونداي لأسواق السيارات على مدار عام 2020، مجموعة متميزة من الموديلات، وصل عددها لـ13 موديلا.
وقدم موقع "كار أند درايفر"، حصادا لكافة الموديلات التي طرحتها هيونداي للبيع بالأسواق منذ بداية 2020، مع كشفه عن أبرز مواصفات هذه الموديلات، وكانت كما يلي:
هيونداي 2020 Venue
التكلفة الافتتاحية: 18,525 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 122 حصانا
عزم الدوران: 113 لفة/قدم
هيونداي 2020 Veloster
التكلفة الافتتاحية: 19,795 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 201 حصانا
عزم الدوران: 195 لفة/قدم
هيونداي 2020 Tucson
التكلفة الافتتاحية: 24,690 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 6
قوة المحرك: 181 حصانا
عزم الدوران: 175 لفة/قدم
هيونداي 2020 Sonata
التكلفة الافتتاحية: 24,595 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 7
قوة المحرك: 290 حصانا
عزم الدوران: 311 لفة/قدم
هيونداي 2020 Santa Fe
التكلفة الافتتاحية: 27,450 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 185 حصانا
عزم الدوران: 178 لفة/قدم
هيونداي 2020 Palisade
التكلفة الافتتاحية: 33,115 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 291 حصانا
عزم الدوران: 262 لفة/قدم
هيونداي 2020 Nexo
التكلفة الافتتاحية: 59,910 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 2
قوة المحرك: 161 حصانا
عزم الدوران: 291 لفة/قدم
هيونداي 2020 Kona
التكلفة الافتتاحية: 21,440 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 5
قوة المحرك: 148 حصانا
عزم الدوران: 146 لفة/قدم
هيونداي 2020 Ioniq Electric
التكلفة الافتتاحية: 34,040 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 2
قوة المحرك: 134 حصانا
نطاق السير: 170 ميل
هيونداي 2020 Ioniq
التكلفة الافتتاحية: 24,195 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 4
قوة المحرك: 139 حصانا
عزم الدوران: 125 لفة/قدم
هيونداي 2020 Elantra GT
التكلفة الافتتاحية: 21,625 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 2
قوة المحرك: 201 حصانا
عزم الدوران: 195 لفة/قدم
هيونداي 2020 Elantra
التكلفة الافتتاحية: 20,295 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 6
قوة المحرك: 147 حصانا
عزم الدوران: 132 لفة/قدم
هيونداي 2020 Accent
التكلفة الافتتاحية: 16,270 ألف دولار
عدد الفئات المتوفرة: 3
قوة المحرك: 120 حصانا
عزم الدوران: 113 لفة/قدم
كانت هذه تفاصيل خبر 13 سيارة غزت بها هيونداي أسواق السيارات في 2020.. إليك أبرز سماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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