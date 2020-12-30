موجز الخليج 365 للسيارات.. سباق أوروبا وسيارات SUV عديمة الفائدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعد قدرات الدفع الرباعي من أهم أساسيات سيارات SUV، إلا أن بعضها يفتقد لهذه القدرات، لذا ينصح بعدم اقتحام الطرق الوعرة أثناء قيادتها.

كشفت بي إم دبليو الألمانية عن لقطات تشويقية هي الأولى للنسخة الأحدث من طراز M5 CS، والمقرر طرحها رسميا في يناير 2021.

كشفت اللجنة المنظمة لحفل جائزة سيارة العام في أوروبا عن القائمة المصغرة لأفضل السيارات التي طرحت وتتنافس على لقب الأفضل.

كشفت بي إم دبليو عن تفاصيل النسخة الأحدث من طراز X2، والمقرر طرحها خلال أيام، وتتميز بقدرات تنافس بها موديلات أبرزها فولفو ومرسيدس.

مع انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع حول العالم، أصبحت عملية الشحن في المنازل خيارا أساسيا لدى الكثير من المستهلكين.

طرحت شركة السيارات الألمانية أودي عام 2020، مجموعة مميزة من الموديلات الفارهة، بلغ عددها 29، حققت مبيعات جيدة رغم تداعيات كورونا.

كشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عن أبرز الموديلات التي طرحت خلال عام 2020 التابعة لفئة كوبيه عالية الأداء.

عرفت السيارات المخصصة للمدن، بقدرتها المحدودة، التي قد لاتمكنها من قطع مسافات بالطريق السريع، ولكنها تمنحها أداءا متميزا بشوارع المدن

إذا كنت من عشاق قيادة الشاحنات، فقد شهد العام 2020 عددا من الشاحنات المتميزة وخاصة في سحب أثقل الأوزان، وبسرعة كبيرة.

