شاحنات 2020.. وحوش لديها قدرة "فائقة" على سحب أثقل الأوزان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا كنت من عشاق قيادة الشاحنات، فقد شهد العام 2020 عددا من الشاحنات المتميزة وخاصة في سحب أثقل الأوزان، وبسرعة كبيرة.

قدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة تضم أبرز الشاحنات التي توفرت خلال 2020، وتميزت بأعلى قدرة على سحب أثقل الأوزان من مختلف الماركات.

وفي مقدمة القائمة، جاءت شاحنة شيفروليه "كولورادو"، التي توفرت بعزم سحب يمكنها من أوزان تصل لـ 7700 ألف رطل، وطرحت بمحرك ينتج قوة 186 حصان، بسعة 2.8 لتر.

من بعدها بالقائمة، جاءت شاحنة شيفروليه سيلفادور 1500، التي توفرت بعزم سحب يمكنها من أوزان تصل لـ13,400 ألف رطل، وطرحت بمحرك ينتج قوة 420 حصان، بسعة 6.2 لتر.

وضمت القائمة، شاحنة شيفروليه سيلفادور بفئتيها 2500HD و 3500HD، التي توفرت بعزم سحب يمكنها من أوزان تصل لـ20 ألف رطل، وطرحت بمحرك ينتج قوة 445 حصان، بسعة 6.6 لتر.

ومن ماركة فورد، ضمت القائمة، شاحنة "رينجر"، التي توفرت بعزم سحب يمكنها من أوزان تصل لـ7500 ألف رطل، وطرحت بمحرك ينتج قوة 270 حصان، بسعة 2.3 لتر.

ومن ماركة فورد، جاءت أيضا ضمن القائمة شاحنة F-150، التي توفرت بعزم سحب يمكنها من أوزان تصل لـ14 ألف رطل، وطرحت بمحرك ينتج قوة 400 حصان، بسعة 3.5 لتر.

من بعدها جاءت شاحنة فورد F-250، التي توفرت بعزم سحب يمكنها من أوزان تصل لـ24,200 ألف رطل، وطرحت بمحرك ينتج قوة 475 حصان، بسعة 7.3 لتر.

ومن ماركة GMC، جاءت ضمن القائمة شاحنة "كانيون"، التي توفرت بعزم سحب يمكنها من أوزان تصل لـ7700 ألف رطل، وطرحت بمحرك ينتج قوة 186 حصان، بسعة 2.8 لتر.

ومن ماركة GMC ايضا جاءت ضمن القائمة شاحنة "سييرا 1500"، التي توفرت بعزم سحب يمكنها من أوزان تصل لـ12,100 ألف رطل، وطرحت بمحرك ينتج قوة 420 حصان، بسعة 6.2 لتر.

واختتم الموقع القائمة بشاحنة GMC "سييرا" بفئتيها 2500 و 3500، التي توفرت بعزم سحب يمكنها من أوزان تصل لـ 20 ألف رطل، وطرحت بمحرك ينتج قوة 445 حصان، بسعة 6.6 لتر.