سيارات "المدن" لعام 2020.. قائمة تضم الطرازات الأكثر تميزا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرفت السيارات المخصصة للمدن، بقدرتها المحدودة، التي قد لاتمكنها من قطع مسافات بالطريق السريع، ولكنها تمنحها أداءا متميزا بشوارع المدن

وضمن حصاد العام، قدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم، أبرز السيارات المخصصة للقيادة بالمدن، التي طرحت على مدار عام 2020 الجاري.

وبدأ الموقع القائمة بطراز i10، من ماركة هيونداي الكورية الجنوبية، وهو طراز طرحته هيونداي لعام 2020 مخصص للقيادة داخل المدن فقط كونه يعمل بمحرك ينتج قوة 82 حصان بحد أقصى.



من بعده، ضمت القائمة، طراز Ignis وهو طراز صغير بقدرات محدودة طرحته ماركة سوزوكي اليابانية للقيادة داخل المدن، وهو طراز عامل بمحرك هجين، ونظام دفع خلفي.

من بعده ضمت القائمة، طراز Picanto من ماركة كيا الكورية الجنوبية، واعتبره موقع "أوتو كار"، من أبرز السيارات التي طرحت للأسواق خلال عام 2020 الجاري، صغيرة الحجم المخصصة للقيادة داخل المدن، ويتوفر بمحرك بسعة 1.0 لتر وينتج قوة 66 حصان.

ومن ماركة فولكسفاجن الألمانية، ضمت القائمة، طراز UP الذي أعلن عنه الموقع كأحد أبرز السيارات صغيرة الحجم المخصصة للمدن من التي طرحت لعام 2020، وتوفر بمحرك ينتج قوة 113 حصان كحد أقصى.

من بعده، ضمت قائمة "أوتو كار"، طراز سكودا Citigo-e Iv، وهو طراز كهربائي مخصص للقيادة داخل المدن، يعمل ببطاريات تمد المحرك بالطاقة بمعدل 36.8 كيلوات في الساعة، ويتمتع المحرك بهذا الطراز بنطاق سير 170 ميل.

ومن ماركة تويوتا، جاء ضمن القائمة، طراز باسم Aygo طرحته الماركة اليابانية للأسواق في عام 2020، كان من أبرز السيارات المخصصة للقيادة داخل المدن، ويعمل بمحرك بسعة 1.0 لتر وينتج قوة 71 حصان.





ومن ماركة سيات الإسبانية، ضمت القائمة طراز آخر كهربائي اعتبره موقع "أوتو كار" من أبرز السيارات المخصصة للمدن التي طرحت في 2020، هو طراز Mii Electric، ويعمل بمحرك كهربائي بقوة 82 حصان، ذو نطاق سير 160 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.



في ختام القائمة، جاء طراز باندا الصغير من ماركة فيات الإيطالية، والذي قدمته ماركة فيات بمحرك هجين، ونظام دفع رباعي.



