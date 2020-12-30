ننشر أحدث قائمة سعرية لسيات أتيكا بعد الزيادات الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سيات في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار الفئة الأولى من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "أتيكا" فيس ليفت موديل 2021.

وتتوافر السيارة في مصر بـ 4 فئات

من التجهيزات، وبحسب القائمة السعرية الجديدة الخاصة بوكيل سيات، ارتفعت أسعار الفئة الأولى من أتيكا بنحو ٥٠٠٠ جنيه لتقدم بسعر رسمي ٤٣٠ ألف جنيه، بعدأن كانت تبدأ من ٤٢٥ ألف جنيه.

بينما استقرت أسعار الفئة الثانية من السيارة سيات أتيكا موديل 2021 عند 475 ألف جنيه، وكذلك الفئة الثالثة التي تقدم بـ 535 ألف جنيه.

كما شهد سعر الفئة الأعلى تجهيزاً "الرابعة" من "أتيكا" استقراراً أيضاً عند 550 ألف جنيه.