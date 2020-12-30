هذه العلامات التحذيرية تنذرك بوجود خطر حال إضاءتها.. لذا توقف فوراً!

الخليج ٣٦٥ نت – اللمبات التحذيرية هي وسيلة شركات صناعة السيارات لتحذيرك من وجود عُطل في أحد أجزاء سيارتك، وهُناك بعض اللمبات التي تدل على أعطال بسيطة، وبعضها تُشير إلى وجود خطر وينبغي عليك التوقف فوراً.

فإهمال هذه اللمبات التحذيرية في السيارة يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل بالتبعية، مع العلم أنه يمكن تفاديها من البداية، فكل إشارة تحمل وراءها مشكلة يجب التعامل معها فور حدوثها.

وهاكم أبرز هذه اللمبات التحذيرية التي تُشير إلى وجود خطر:

1- لمبة ارتفاع حرارة المحرك

تشير هذه اللمبة إلى أن حرارة سائل تبريد محرك سيارتك قد تجاوزت الحد الأقصى، مما يعني ارتفاع درجة حرارة المحرك، وفي هذه الحالة يجب إيقاف تشغيل محرك سيارتك فوراً وفتح غطاء المحرك في محاولة لتسريع تبريد المحرك، ثم اطلب المساعدة.

2- لمبة تحذير زيت المحرك

تشير هذه اللمبة إلى أن ضغط الزيت أقل من المعدلات الآمنة أو أن طرمبة الزيت قد تعرضت للتلف، وربما هنالك تسرب بالزيت، ويجب أيضاً التوقف فوراً بالسيارة وفحص مستوى الزيت، وتزويده في حال نقصانه ثم التوجه على الفور لمركز صيانة لفحص المشكلة.

3- لمبة فحص المحرك

تشير هذه اللمبة إلى وجود مشكلة في انبعاثات المحرك، ويجب عليك زيارة وكالتك لفحص سيارتك.

4- لمبة تحذير نظام الفرامل

تُشير هذه اللمبة إلى وجود مشكلة في نظام الفرامل، وهي أحد أخطر المشاكل التي قد تواجه قائد السيارة، حيث أنه في هذه الحالة لن يستطيع التحكم في إيقاف السيارة، لذا في حال إضاءة هذه اللمبة يجب التوقف أيضاً وبحث سبب المشكلة وعلاجها.