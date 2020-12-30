هل انخفاض ضغط الهواء في الإطارات مفيد؟ إليك الحقيقة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد الكثير من قائدي السيارات أن انخفاض ضغط الهواء في الإطارات هو أمر مفيد، والسؤال الآن، هل هذا الاعتقاد صحيح أم خاطئ؟

أجابت هيئة الفخص الفني ديكرا الألمانية أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا تماما؛ فصحيح أن انخفاض ضغط هواء الإطارات يؤدي أثناء القيادة على الطرق الجافة إلى تقليل مسافة الكبح، ومن ثم الالتصاق بالطريق على نحو أسرع، إلا أنه في الوقت نفسه تتراجع دقة التوجيه، وتكون استجابة السيارة أكثر صعوبة، كما أن سلوكها يكون غير مأمون العواقب أثناء القيادة بسرعة عالية.

كما أضافت أنه أثناء القيادة على طرق مبللة يتسبب انخفاض ضغط هواء الإطارات في زيادة مسافة الكبح، الأمر الذي يهدد سلامة القيادة. كما أن انخفاض ضغط هواء الإطارات يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.

لذا بشكل عام، ينبغي على قائدي السيارات الالتزام بقيم ضغط هواء الإطارات الموصى بها من قبل الجهة الصانعة للسيارة، علما بأن هذه القيم ترتبط بالحمولة وعادة ما تكون مذكورة على العمود B بباب السائق أو في غطاء خزان الوقود.

وفي الختام، يجدر بالذكر أنه إذا كان ضغط الهواء أعلى أو أقل بكثير من القيمة الموصى بها، فإن ذلك يؤثر بالسلب على سلوك الإطار.