كيا تغير العبارة التي تتخذها شعاراً لها تمهيداً لإعادة إطلاق العلامة في 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كيا تجهز لإعادة إطلاق العلامة في 2021 بشعار “لوجو” جديد وسيارات كهربائية جديدة، والآن أشارت تسريبات إلى تغيير كيا للعبارة التي تتخذها شعاراً لها من “القدرة على المفاجأة” إلى “الحركة الملهِمة”.

وقد سجلت كيا الشعار الكتابي الجديد بالفعل في مكتب الحقوق الفكرية في كوريا الجنوبية تجهيزاً لدخول العصر الكهربائي من أوسع أبوابه.

ويُذكر أن كيا سجلت أسماء عدد كبير من الموديلات الكهربائية المتوقع طرحها في الأعوام القادمة مثل IK4 و EV3 وكيا EV2 و EV3 وكيا EV5.. وبلا شك عام 2021 سيكون حاسماً لاستراتيجية كيا في العقدين القادمين.