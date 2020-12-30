قائمة متميزة لسيارات "الكوبيه" التي طرحت بالأسواق في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، عن أبرز الموديلات التي طرحت خلال عام 2020 التابعة لفئة كوبيه عالية الأداء.

وجاء في مقدمة القائمة، طراز C63 S Coupé من ماركة مرسيدس، والذي اعتبره الموقع المتخصص من أبرز السيارات الكوبيه عالية الأداء التي طرحت خلال العام، ويعمل بمحرك v8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 503 حصان.

وضمت القائمة أيضا نسخة 2020 المطروحة من طراز M4 Competition من ماركة بي إم دبليو، والذي توفر بمحرك ينتج قوة تصل لـ444 حصان، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.8 ثانية.

من بعده، ضمت القائمة طراز آخر من بي إم دبليو، هو طراز Alpina B4 S ذو الأداء المتميز، والذي طرحته الماركة البافارية بمحرك ينتج قوة 434 حصان لعام 2020.

وطراز آخر من بي إم دبليو ضمه موقع "أوتو كار" لقائمة أبرز السيارات الكوبيه عالية الأداء التي طرحت في 2020 هو طراز M2 Competition، ويعمل بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 444 حصان، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4 ثواني.

ومن ماركة لكزس اليابانية، ضمت القائمة طراز RC F، الذي طرح ضمن أبرز السيارات الكوبيه عالية الأداء لعام 2020، بمحرك ينتج قوة 472 حصان.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز فورد Mustang GT الرياضي المتميز، والذي طرح لعام 2020 كطراز كوبيه عالي الأداء بمحرك جعله ضمن الأفضل بهذه الفئة، بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة 460 حصان، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية.

من بعده، جاء من ماركة مرسيدس، طراز AMG E53 Coupe، الذي أعلن عنه موقع "أوتو كار" ضمن قائمته كأحد أبرز السيارات الكوبيه عالية الأداء التي طرحت في 2020، وتوفر بمحرك AMG عالي الأداء فئة V8 ينتج قوة 429 حصان.

في ختام القائمة، جاء طراز RS5 من ماركة أودي الألمانية، والذي طرح بنسخته لعام 2020 بمحرك فئة V8 بسعة 4.2 لتر، جعله من أبرز السيارات الكوبيه التي طرحت للعام.



