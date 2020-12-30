استخلاص وقود حيوي يصلح لتشغيل محركات السيارات من أشجار النيم

الخليج ٣٦٥ نت – أشجار النيم لها العديد من الاستخدامات في حياتنا، حيث تُستخدم العُصارة المستخلصة منها في أغراض الطب التقليدي، ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإنها تُستخدم في تصنيع أنواع معينة من الزيوت والمبيدات الحشرية الطبيعية.

وها هي فائدة أخرى لها اتصال بعالم السيارات يتم اكتشافها لهذه السيارات، حيث تمكن فريق من الباحثين في الهند من ابتكار نوعية جديدة من الوقود الحيوي تصلح لتشغيل محركات السيارات، ومستخلصة من أشجار النيم.

حيث أكد فريق الدراسة بقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة «ماهارانا براتاب» بولاية راجستان الهندية، أن الوقود الحيوي الجديد المستخلص من أشجار النيم يُصنّع من خلال عملية كيميائية من مرحلتين تعرف باسم “الأسترة التبادلية”.

كما ذكر الباحثان بيرو لال سالفي، وسودهاكار جيندال، أن الوقود الجديد يتميز بأن درجة لزوجته وكثافته أعلى من الديزل التقليدي المصنوع من البترول؛ وإن كانت قيمته الحرارية أقل، مؤكدين أنه في حال خلط وقود النيم بنسبة 20 في المائة مع الديزل البترولي، فإن الناتج يكون نوعية من الوقود تتشابه في لزوجتها مع الديزل التقليدي، وتصلح المادة الجديدة للاستخدام وقوداً للسيارات.

وفي الختام، يتميز وقود النيم بانخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه في حال احتراقه، مما يتيح إمكانية استخدامه وقوداً صديقاً للبيئة.