نيسان تعترف بتقادم عمر سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – اعترف أشواني جوبتا، مدير عمليات نيسان، بأن موديلات نيسان أقدم من المنافسة حالياً وفي حاجة عاجلة لتحديثات واسعة للتصميم والتقنيات.

وقد مر على باث فايندر الحالية حوالي 9 أعوام، مع مرور أكثر من 10 أعوام على أجيال 370Z وجي تي آر الحالية ضمن أمثلة أخرى.. مع تأكيد جوبتا مجدداً على الخطة المعلنة لنيسان لطرح 12 موديل جديد في الأعوام القادمة لإنعاش المجال العالمي للشركة.

كما كرر جوبتا انتقاداته للرئيس السابق للشركة كارلوس غصن لمحاولات التوسع غير المدروس برأيه بشكل أثر سلباً على عمليات وأرباح الشركة، مع استهداف نيسان حالياً لحصة سوقية عالمية 6% بحلول 2023 مقارنة بالهدف السابق بـ 8%.

من الموديلات الجديدة التي ستطرحها نيسان فريباً هي “آريا” كروس أوفر الكهربائية وأجيال جديدة كلياً لموديلات فرونتير وباث فايندر وسيارة Z الرياضية والمزيد.

