انخفاض كبير في عدد وكالات كاديلاك في أمريكا لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – كاديلاك ستخفض عدد وكالاتها الأمريكية بشكل كبير في الأعوام القادمة أثناء مرحلة التحول إلى علامة كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد الحالي.

السبب الرئيسي هو رفض عدد من وكالات كاديلاك في الأسابيع الأخيرة للاستثمار في تجهيز صالات العرض ومراكز الصيانة للسيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن 20% على الأقل من وكالات كاديلاك الأمريكية الحالية ستتخلى عن اسم كاديلاك بحلول نهاية العام القادم للتركيز على علامات جنرال موتورز الأخرى.

ويُذكر أن وكالات كاديلاك الأمريكية باعت بالمتوسط 176 سيارة كاديلاك جديدة فقط في 2019، وهو رقم محدود جداً مقارنة بوكالات مرسيدس أو بي ام دبليو، والتي باعت أكثر من 900 سيارة على حدة بالمتوسط.

عدد وكالات كاديلاك وصل إلى 882 وكالة في الولايات المتحدة في 2020، بانخفاض حاد عن 1400 وكالة في 2008 قبل إفلاس جنرال موتورز بسبب الأزمة المالية العالمية.