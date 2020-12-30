الشرطة الكندية تقبض على شاب لنومه وراء مقود تيسلا موديل S أثناء تشغيل الأوتوبايلوت

الخليج ٣٦٥ نت – منذ انطلاق نظام “الأوتوبايلوت” النصف الذاتي في سيارات تيسلا وقد ثار الجدل حوله مع كل حادث أو سائق مهمل ينام وراء المقود أثناء تشغيل النظام.

آخر مثال على ذلك قادم من كندا، مع إلقاء الشرطة هناك القبض على شاب بعمر العشرين عاماً لنومه وراء مقود تيسلا موديل S أثناء تفعيل الأوتوبايلوت بسرعة وصلت 150 كلم\س، بتجاهل كامل لضوابط السلامة ونصائح تيسلا نفسها، والتي أكدت على ضرورة وضع اليدين على المقود في جميع الأوقات أثناء تفعيل النظام للتدخل في حالات الطوارئ.

الأوتوبايلوت يظل نظاماً ذاتياً من المستوى الثاني فقط، ما يعني عجزه عن التعامل مع بعض الحالات الخاصة.. ويُذكر أنه حتى المستوى الثالث سيتطلب بعض التركيز والتدخل البشري من حين لآخر، ولن نرى القيادة الذاتية الحقيقية قبل المستويات الرابعة والخامسة، والتي قد تتأخر لأعوام طويلة.

بالعودة للشاب الكندي، فمن المتوقع أن تمثل محاكمته سابقة قانونية في كندا، لكونها أول قضية متعلقة بالسيارات النصف الذاتية في الطرق الكندية.