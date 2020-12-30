أبرز سيارات أودي عام 2020.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة السيارات الألمانية أودي عام 2020، مجموعة مميزة من الموديلات الفارهة، بلغ عددها 29، حققت مبيعات جيدة رغم تداعيات كورونا.
وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لأبرز السيارات التي طرحتها الشركة منذ بداية 2020 ومواصفاتها والفئات التي توفرت منها.
أودي 2020 SQ8
السعر: 89,995 دولارا
الفئات المتوفرة: 2
عزم الدوران: 568 لفة/قدم
أودي 2020 SQ7
السعر: 85,795 دولارا
الفئات المتوفرة: 2
عزم الدوران: 568 لفة/قدم
أودي 2020 SQ5
السعر 53,895 دولارا
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 369 لفة/قدم
أودي 2020 S8
السعر؛ 130,495 دولارا
الفئات المتوفرة: 1
عزم الدوران: 590 لفة/قدم
أودي 2020 S5 Sportback
السعر: 52,895 دولارا
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 369 لفة/قدم
أودي 2020 S4
السعر 50,895 دولارا
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 369 لفة/قدم
أودي 2020 S3
السعر: 43,995 دولارا
الفئات المتوفرة: 2
عزم الدوران: 280 لفة/قدم
أودي 2020 Q8
السعر: 69,195 دولارا
الفئات المتوفرة: 3
عزم الدوران: 369 لفة/قدم
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