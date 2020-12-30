أبرز سيارات أودي عام 2020.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة السيارات الألمانية أودي عام 2020، مجموعة مميزة من الموديلات الفارهة، بلغ عددها 29، حققت مبيعات جيدة رغم تداعيات كورونا.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لأبرز السيارات التي طرحتها الشركة منذ بداية 2020 ومواصفاتها والفئات التي توفرت منها.

أودي 2020 SQ8



السعر: 89,995 دولارا

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 568 لفة/قدم



أودي 2020 SQ7

السعر: 85,795 دولارا

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 568 لفة/قدم



أودي 2020 SQ5

السعر 53,895 دولارا

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 369 لفة/قدم



أودي 2020 S8

السعر؛ 130,495 دولارا

الفئات المتوفرة: 1

عزم الدوران: 590 لفة/قدم



أودي 2020 S5 Sportback



السعر: 52,895 دولارا

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 369 لفة/قدم



أودي 2020 S4

السعر 50,895 دولارا

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 369 لفة/قدم



أودي 2020 S3

السعر: 43,995 دولارا

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 280 لفة/قدم



أودي 2020 Q8

السعر: 69,195 دولارا

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 369 لفة/قدم





