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أبرز سيارات أودي عام 2020.. الأسعار والمواصفات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة السيارات الألمانية أودي عام 2020، مجموعة مميزة من الموديلات الفارهة، بلغ عددها 29، حققت مبيعات جيدة رغم تداعيات .

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لأبرز السيارات التي طرحتها الشركة منذ بداية 2020 ومواصفاتها والفئات التي توفرت منها.

أودي 2020 SQ8

السعر: 89,995 دولارا

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 568 لفة/قدم

أودي 2020 SQ7

السعر: 85,795 دولارا

الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 568 لفة/قدم

أودي 2020 SQ5

السعر 53,895 دولارا

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 369 لفة/قدم

أودي 2020 S8

السعر؛ 130,495 دولارا

 الفئات المتوفرة: 1

عزم الدوران: 590 لفة/قدم

أودي 2020 S5 Sportback

السعر: 52,895 دولارا

الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 369 لفة/قدم

أودي 2020 S4

السعر 50,895 دولارا

 الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 369 لفة/قدم

أودي 2020 S3

السعر: 43,995 دولارا

 الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 280 لفة/قدم

أودي 2020 Q8

السعر: 69,195 دولارا

 الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 369 لفة/قدم


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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