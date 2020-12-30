فيراري قد تطرح 3 موديلات SUV في الأعوام القادمة

الخليج ٣٦٥ نت – في نفس الأسبوع الذي صرح فيه رئيس مكلارين برفضه لصنع SUV رياضية، أشار تقرير جديد من مجلة “كار” البريطانية إلى أن فيراري ستطرح بوروسانجوي SUV الجديدة كلياً في بداية 2022 متبوعة بسيارتين SUV لاحقاً.

سيارات الـ SUV الجديدة ستعتمد على نفس منصة بوروسانجوي مع تأكيد فيراري بالفعل على استخدام محرك هجين في السيارة، ولكن موديلات الـ SUV اللاحقة قد تتخلى عن البنزين والديزل كلياً لصالح محركات كهربائية صافية.

المجلة تنقل عن مصادرها بأن سيارات الـ SUV اللاحقة قد تستخدم أربع محركات كهربائية بقوة إجمالية 610 حصان، مع توقعات بطرح أول موديل فيهم في 2024 وثاني موديل كهربائي في 2026.

بالعودة لفيراري بوروسانجوي القادمة في 2022، فتتوقع المجلة أن الفئة الأعلى في المجال ستكون مزودة بمحرك V12 بسرعة تصل إلى 800 حصان، بينما الفئات الأقل في المجال ستتوفر بمحرك V8 سعة 4.0 لتر هايبرد بقوة إجمالية 700 حصان.