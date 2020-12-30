نصائح لا يجب تجاهلها عند شحن السيارة الكهربائية في المنزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع حول العالم، أصبحت عملية الشحن في المنازل خيارا أساسيا لدى الكثير من المستهلكين.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم مجموعة من الإرشادات التي نصح بأن يتبعها ملاك السيارات الكهربائية، وضرورة مراعاتها عند اتخاذ خطوة الاعتماد على الشحن المنزلي للسيارة.

والنصيحة الأولى، هي ضرورة مراعاة أن كابلات شحن السيارات الكهربائية مختلفة، وتتوفر بنوعين، الأول، هو وصلة الشحن الثلاثية وهي النوع الأبطأ والأقل عملية لكونها تستغرق 24 ساعة حتى إعادة شحن البطاريات بالكامل.

أما النوع الآخر الأكثر عملية وينصح به لمن يستخدم السيارة الكهربائية يوميا، فهو wallbox الذي يمكن تثبيته بسهولة على أحد حوائط المنزل من الداخل أو الخارج، وهو عبارة عن جهاز لتوصيل الكهرباء من مصدر الكهرباء التقليدي بالمنزل، ولكابل شحن السيارة الكهربائية.



النصيحة الثانية التي نوه لها الموقع هي مدى تكلفة تثبيت شاحن للسيارة الكهربائية بالمنزل، وأوضح أن هذا يعتمد على سرعة الشحن المطلوبة، حيث أن أجهزة الشحن التي توفر عملية شحن أسرع دائما ما تكون أغلى في تكلفتها.

أما النصيحة الثالثة فتتعلق بكيفية تثبيت شاحن السيارة الكهربائية داخل المنزل، وقال الموقع إن أفضل من يقوم بهذه المهمة هو مندوب متخصص تابع للشركة نفسها التي نشتري منها الشاحن، ونصح بعدم الاستعانة بأي فني كهرباء غير متخصص في التعامل مع هذا النوع من الأجهزة الدقيقة.

النصيحة الرابعة، عن متوسط قدرة الضخ للكهرباء التي يجب أن تتوفر بالشاحن المنزلي للسيارة الكهربائية، ونصح الموقع باقتناء شاحن يمكنه ضخ معدل 40 كيلووات في الساعة على الأقل وهو نوع يتوفر مع سيارات مثل نيسان Leaf.

واختتم الموقع تقريره بالكشف عن المعدل الذي تحتاجه السيارة من الوقت لإعادة شحنها عبر الشاحن المنزلي من نوع wallbox، وقال إن أفضل معدل للوقت الذي يتحقق خلال شحن سيارة بالمنزل عبر هذا النوع من الشواحن، يتم بفترة تتراوح بين 6 و 12 ساعة.



