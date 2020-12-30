بي إم دبليو X2 الجديدة تتحدى مرسيدس.. منافسة في الفخامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بي إم دبليو عن تفاصيل النسخة الأحدث من طراز X2، والمقرر طرحها خلال أيام، وتتميز بقدرات تنافس بها موديلات أبرزها فولفو ومرسيدس.

وفي تقرير بالصور،عرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك والفئات المتوفرة والسعر.

ويوضح، الطراز يضم كماليات جديدة بخلاف قدرات تقنية عالية منها راديو SiriusXM متصل بالقمر الصناعي.





الأسعار

ويتوفر من الطراز X2 لعام 2021، ثلاث فئات للبيع، الافتتاحية sDrive28i بتكلفة 37,945 ألف دولار،ثم xDrive28i بتكلفة 39,945 ألف دولار، وأعلى فئة باسم M35i بتكلفة 47,445 ألف دولار.





المحرك

وذكر موقع "كار أند درايفر"، أن الطراز x2 تطرح نسخته لعام 2021 بمحرك توربيني 4 أسطوانات ينتج قوة( 228 حصانا)، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ويحظى بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.4 ثانية.

التقنيات

يتوفر بالطراز بقدرات تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.8 بوصات، تعمل بنظام iDrive من تطوير بي إم دبليو، ونظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام صوتي من ماركة Harman/Kardon مكون من 7 سماعات مكبرة.







