سباق سيارات مختلف في أوروبا.. من يحصد لقب الأفضل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت اللجنة المنظمة لحفل جائزة سيارة العام في أوروبا عن القائمة المصغرة لأفضل السيارات التي طرحت و تتنافس على لقب الأفضل.

ووفق موقع "موتور وان" القائمة ضمت 29 سيارة تتنافس على المركز الأول الذي سيتم الإعلان عنه خلال أيام.

ضمت القائمة من موديلات 2021 أودي A3، و بي إم دبليو 2 Gran Coupé، و بي إم دبليو 4 Series، و سيتروين C4، و كوبرا Formentor.



كما ضمت موديلات Dacia Sandero، وفيات New 500 و فورد "إكسبلورر"، و فورد "كوجا".

ومن هوندا، ضمت القائمة، طراز هوندا E، وطراز هوندا JAZZ، وطراز هيونداي توكسون، وطراز كيا "سورينتو"، و طراز لاند روفر "ديفندر".

جدير بالذكر أن الموديل الذي حصد الجائزة عن عام 2020 ، هو طراز بيجو 208 الذي توج كأفضل سيارة أوروبية للعام المنقضي.

جائزة سيارة العام في أوروبا، حدث شديد الأهمية يعود إلى قرابة منتصف القرن الماضي.

وتم تنظيمه أولاً عبر سبع مجلات أوروبية من عدة دول قبل أن تتحول إلى جائزة أكبر لتضم لجنة من 60 خبيراً ينتمون إلى 23 بلداً أوروبياً ويتخذون من معرض جنيف أوائل كل عام مكاناً لتنظيم الحدث والإعلان عن السيارة الفائزة.