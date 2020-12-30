لقطات تشويقية لطراز جديد من بي إم دبليو.. قدرات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بي إم دبليو الألمانية عن لقطات تشويقية هي الأولى للنسخة الأحدث من طراز M5 CS، والمقرر طرحها رسميا في يناير 2021. ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات التي نشرتها بي إم دبليو عبر صفحتها على موقع فيسبوك وكشفت عن قدرات استثنائية للطراز.

وذكر الموقع أن الطراز بمحرك ينتج قوة( 616 حصانا) بعزم دوران 553 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية.

والطراز الجديد سيطرح بسعر 110 آلاف دولار.



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