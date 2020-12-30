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"السبع": ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات

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كتب: باسل الحلواني

قال علاء السبع، عضو الشعبة العام للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعليق العمل ببعض مصانع السيارات العالمية، وتخفيض البعض الآخر لحجم الإنتاج، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، أثر على حجم الحصص

المخصصة لوكلاء السيارات، ما أدى إلى نقص الكميات المعروضة، وانتشار ظاهرة الأوفر برايس أو البيع بزيادات سعرية غير رسمية مقابل التسليم الفوري للعملاء.

 

لفت إلى أن الزيادات الرسمية الحالية التي

أقرها العديد من الوكلاء على أسعار بعض الطرازات المتوافرة في السوق المحلية، خاصةً أوروبية المنشأ، أمر طبيعي في ظل الارتفاع الكبير الذي حدث في سعر اليورو، وبالتالي زادت تكلفة الاستيراد على الوكلاء والمستوردين.

 

وتوقع عضو الشعبة العام للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات.

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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