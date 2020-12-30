كتب: باسل الحلواني
قال علاء السبع، عضو الشعبة العام للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعليق العمل ببعض مصانع السيارات العالمية، وتخفيض البعض الآخر لحجم الإنتاج، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، أثر على حجم الحصصالمخصصة لوكلاء السيارات، ما أدى إلى نقص الكميات المعروضة، وانتشار ظاهرة الأوفر برايس أو البيع بزيادات سعرية غير رسمية مقابل التسليم الفوري للعملاء.
لفت إلى أن الزيادات الرسمية الحالية التي
وتوقع عضو الشعبة العام للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر "السبع": ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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