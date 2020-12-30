بنتلي تقدم إصدار خاص من فلاينج سبير

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الإنجليزية الفاخرة بنتلي، عن إصدار خاص من أيقونتها فلاينج سبير V8 The Reindeer Eight ، التي تمتاز بتصميم مستوحى من احتفالات موسم الأعياد.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك ب V8 سعة 4 لتر وبقوة 550

حصان و770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، يمكن للسيارة التسارع من الثبات إلى 96 كلم/ساعة في 4 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 319 كلم/ساعة.

وتأتي النسخة الخاصة بلمسات ذهبية، وتصميم فريد

لجوانب السيارة وجنوط ذهبية قياس 22 بوصة وإطارات مناسبة لجميع الأجواء، مع شكل حيوان الرنة على غطاء حيز المحرك ولون الطلاء الخاص "Deep Red Cricket Bauble".

وتتزين المقصورة الداخلية للسيارة بالمظاهر الاحتفالية للسنة الجديدة وقمم الجبال المغطاة بالثلوج والمرسومة على التابلوه مع تجهيزات يهيمن عليها نفس لون الطلاء الخارجي والمقاعد المريحة.