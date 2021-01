تجربة قيادة جمس يوكن 2021 دينالي وSLT الجديدة “أهم المعلومات والأسعار”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت جمس يوكن 2021 الجديدة كلياً إلى المملكة العربية السعودية عند الوكلاء شركة الجميح للسيارات، وها نحن نلقي نظرة على فئتي دينالي وSLT في تجربة قيادة مع طلال العاصمي.

في البداية، تأتي يوكن دينالي الجديدة بواجهة أمامية جديدة بالكامل مع شبك امامي كرومي، ومصابيح LED بالكامل، وغطاء محرك عضلي قوي، مع جنوط مقاس 22 بوصة، كما تتميز بقاعدة عجلات أطول، ما أدى لزيادة مساحة المقصورة، وكبر حجم الأبواب لتسهيل الدخول مع دخول ذكي على جميع الأبواب الأربعة، وفي الخلف، حصلت على مصابيح خلفية جديدة على شكل حرف C، مع حساسات أمامية وخلفية، وكاميرات 360 درجة، مع كاميرا للرؤية الخلفية، بالإضافة إلى مساحة تخزين أكبر، وأربعة فتحات عادم.

أما بالنسبة لفئة SLT فتأتي بواجهة أمامية أكثر انخفاضاً من دينالي، مع مصابيح LED بالكامل، وشبك أمامي جديد، وجنوط مقاس 20 بوصة، مع عتبات جانبية ثابتة، كما تأتي بخاصية الدخول الذكي بالأربعة أبواب، كما تتوفر أيضاً بالحساسات الأمامية والخلفية، وكاميرات 360 درجة.

في الداخل، تأتي مقصورة دينالي بمساحة رحبة، مع شاشة نظام ترفيهي تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تعرض فيديوهات حية من جميع الكاميرات، مع شاشة عدادات مقاس 8 بوصة بها أهم الأرقام اللي تخص السائق، مع بروجكتر يعرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي، مع العديد من الأزرار للتحكم في العديد من المزايا بالسيارة.

بالإضافة إلى ذاكرتين لتخزين وضعية المقعد، وشاشات للمقاعد الخلفية متصلة بشاشة النظام الترفيهي، ونظام مكيف متعدد المناطق، مع مثبت سرعة يُمكن التحكم به من المقود، وثلاجة بمستوين، وشاحن لاسلكي، مع منافذ شحن متعددة أخرى، مع كنبة خلفية يُمكن تحريكها للأمام والخلف، ومنافذ شحن، في حين أن مقاعد الصف الثالث تأتي بمساحة محسنة، مع إضاءة LED وفتحات تكيف، ومنافذ يو اس بي سي، وحاملات أكواب، ويُمكن طيها لزيادة مساحة التخزين.

ومن حيث القوة، فتحصل دينالي على قوتها من محرك سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان، أما باقي فئات يوكن، فتأتي بمحرك 5.3 لتر بقوة 355 حصان، يتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي كهربائي بعشر سرعات، كما تم تحسين استهلاك الوقود في محركات اليوكن الجديدة كلياً، مع نظام تعليق مستقل.

كما قابلنا بعض مُلاك جمس يوكن الفخورين مع سيارات يوكن بموديلات متعددة بدءً من موديل 1957 الكلاسيكي، حيث أجمعوا أن أبرز ما يُميزها أنها سيارة تخدم العائلات الكبيرة كما توفر راحة كبيرة، وصوتها مُميز، وأدائها المميز على الطرق الوعرة، كما كشفوا عن إعجابهم الكبير بالجيل الجديد من اليوكن 2021.

وفي الختام، بالنسبة للأسعار، فتتوفر جمس يوكن 2021 الجديدة كلياً بأربعة فئات بالأسعار التالية:

يوكن SLE بسعر يبدأ من 218,900 ريال

يوكن SLT بسعر يبدأ من 233,500 ريال

يوكن AT4 بسعر يبدأ من 280,800 ريال

يوكن دينالي بسعر يبدأ من 316,000 ريال

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin