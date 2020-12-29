صور.. أغلى سيارات شيفروليه الرياضية التي بيعت عبر مزاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت ماركة شيفروليه مجموعة متميزة من السيارات الرياضية عبر تاريخها، والتي عرفت بلقب Muscle Cars، لندرتها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، أغلى السيارات الرياضية التي بيعت من ماركة شيفروليه عبر مزاد علني من قبل.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز شيفروليه Chevelle Malibu SS Z16 بنسخته لعام 1965، والذي وصلت تكلفته عند بيعه بالمزاد إلى 154 ألف دولار.



من بعده جاء ضمن القائمة طراز شيفروليه Yenko Camaro 427، والذي وصلت تكلفته عند بيعه بالمزاد إلى 230 ألف دولار.

ثم جاء طراز شيفروليه Bel Air الكلاسيكي الفخم بنسخته لعام 1957، والذي وصلت تكلفته عند بيعه بالمزاد إلى 379 ألف دولار، وتوفر هذا الطراز بمحرك V8 ينتج قوة 283 حصانا.

ومن الموديلات الحديثة، جاء ضمن القائمة طراز شيفروليه كمارو Z/28 بنسخته لعام 2014، الذي وصلت تكلفته عند بيعه بالمزاد إلى 650 ألف دولار، ويعمل هذا الطراز بمحرك بسعة 7 لترات فئة V8 ينتج قوة 505 أحصنة.

ومن طراز كمارو أيضا، ضمت القائمة سيارة من أغلى موديلات شيفروليه الرياضية التي سبق وأن بيعت عبر مزاد، وهي السيارة كمارو COPO، موديل 2014، واتي بيعت عبر مزاد بتكلفة تصل إى 700 ألف دولار.

وطراز كمارو آخر، جاء ضمن القائمة، هو طراز ZL1، الذي بيع عبر مزاد بنسخته لعام 1969، بتكلفة وصلت إلى 715 ألف دولار.

ومن موديلات السباقات، جاء ضمن القائمة نسخة 1968 من طراز شيفروليه Camaro Z/28 Penske Trans Am Racer، والتي بيعت عبر مزاد بتكلفة وصلت إلى 990 ألف دولار.

من بعدها، ضمت القائمة نسخة أخرى من طراز كمارو ZL1، عام 1969، والتي بيعت عبر مزاد من قبل بتكلفة وصلت إلى مليون و94 ألف دولار.

اختتم الموقع القائمة، بطراز Chevelle SS 454 LS6 وهو أغلى طراز رياضي من شيفروليه سبق وأن تم بيعه عبر مزاد، بنسخته لعام 1970 بتكلفة وصلت إلى مليون و242 ألف دولار.