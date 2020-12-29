رسالة من مصر للإمارات بعد حل أزمة العالقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت مصر الشكر لدولة الإمارات، على مساهمتها في حل أزمة المواطنين المصريين العالقين بالإمارات، بعد تعليق الكويت حركة الطيران إليها.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر لدولة الإمارات على مساهمتها في حل أزمة المواطنين المصريين العالقين بالإمارات، بعد أن أعلنت السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالدور الوطني لتكاتف الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.

وطالبت، المواطنين المصريين العالقين في دولة الإمارات باحترام القوانين والنظم المطبقة في الدول المضيفة، وبتفهم الموقف الاستثنائي الذي يمر به العالم وجهود وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج التي تسعى بكل السبل إلى دعمهم إلى حين فتح الدول أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها.

وجددت الوزيرة دعوة المصريين المقيمين في دولة الإمارات إلى التكاتف والمشاركة في مبادرة "خلينا سند لبعض"، بغرض تقديم المساعدة والعون لأشقائهم المصريين العالقين في الإمارات خلال هذه الفترة.

ولفتت الوزيرة إلى تفعيل غرفة عمليات المصريين العالقين خارج مكان إقامتهم، عقب إعلان عدد من الدول إغلاق حدودها في الوقت الحالي، ودعت إلى التواصل مع الغرفة في حال وجود أي عقبات، موجهة خالص آيات الشكر لدولة الإمارات التي يعتبرها كل مصري بلدهم الثاني.